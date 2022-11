Homem viaja para pedir namorada em casamento e acaba 2 dias preso às ferragens

Davidson Borges Valdez, foi encontrado no final da manhã de hoje (21), preso nas ferragens do veículo em que dirigia, em uma área de mata às margens da BR-163, próximo á entrada de Naviraí, distante a 359 quilômetros de Campo Grande. Ele dirigia um Peugeot 206 e foi levado para atendimento médico.

O veículo estava bastante danificado e o rapaz estava dentro do automóvel quando foi encontrado. A família não tem muitos detalhes do que aconteceu, mas o irmão de Davidson foi ao local.

Davidson estava desaparecido desde a manhã de sábado (19). Ele havia saído de casa, na Vila Nova Campo Grande, na Capital, às 3h da última sexta-feira (18), com destino a Naviraí, para pedir a namorada em casamento, e tinha previsão de chegar às 9h do mesmo dia.

Momentos antes de perder contato com familiares, Davidson havia gravado vídeo nas redes sociais, entrando em Caarapó, quando faltavam apenas 80 quilômetros para chegar ao seu destino.

A namorada chegou a registrar boletim de ocorrência na Delegacia de Polícia Civil do município, na manhã de sábado, após inúmeras tentativas falhas de falar com ele através de mensagens e ligações.

Leia Mais: Réu de feminicídio cruel contra esposa no início do ano é julgado

Acesse as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram.