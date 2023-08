Após rumores, Denise e Puccinelli Júnior negam possível disputa política

Filho fica como professor e filha prefere refletir e ajudar as pessoas

Após rumores e especulações de que o ex-governador André Puccinelli (MDB) estaria tentando encaminhar os filhos, Denise e Puccinelli Júnior para vaga no TCE (Tribunal de Contas) e para disputar candidatura de vice-prefeita, ao lado do deputado Beto Pereira (PSDB), ano que vem – ambos esclareceram os fatos ao jornal O Estado e negaram quaisquer intenções desse tipo. A família do ex-governador sempre participou de suas campanhas políticas e deu apoio nas empreitadas, mas indica que isso não significa que estariam dispostos a entrar na vida pública.

Ao jornal O Estado, Denise Puccinelli, de 40 anos, afirma que representou o pai de forma ativa em reuniões e encontros, durante a campanha dele para governador, ano passado. “Olha, vou ser sincera. Nessa último ano, participei ativamente da campanha do meu pai. Chamei amigos, fiz reuniões e substitui ele, em muitas delas. Às vezes, as pessoas tinham muitas solicitações e, em outras, eram coisas simples, como um amparo jurídico e orientação. Então, isso me fez enxergar que podemos ajudar mais as pessoas. Um simples gesto já pode mudar a vida de alguém”.

Denise é filiada ao MDB eafirma que mobilizou amigos e conhecidos durante a campanha do pai. Sobre o futuro político, ela ainda não se decidiu, mas ponderou que não é algo descartado.

Questionada se pensa em disputar, em 2024, ao cargo de vereadora, ela diz que está em momento de reflexão. “Eu gostei de ajudar as pessoas. Disputar [eleição de vereadora] não é algo que estou pensando, no momento, masnão descarto. Meu pai abriu caminhos. Isso é algo que preciso discutir junto à minha família e refletir”, disse ela, que não teceu comentários sobre as especulações de disputa device, como rola nos bastidores.

O advogado André Puccinelli Júnior também esteve na linha de frente da campanha do pai, em 2022 e, apesar de o pai acreditar que ele possa disputar cargo no Legislativo, ano que vem, o professor agradece a confiança, mas descarta. “Fico feliz com a lembrança dele, mas a minha paixão é o magistério superior, na UFMS. Ali é minha praia”, disse o professor, de forma sucinta.

Mais votos

O grupo político ligado ao ex-governador tentava encaminhar seus filhos, Denise Puccinelli e André Puccinelli Júnior, para disputa eleitoral, em 2024. O emedebista disse, ao jornal O Estado, que estaria disposto a auxiliá-los, se eles quisessem, mas sem insistência, por parte dele.

“Se eles aceitassem, por que não? Só depende de um deles querer”, disse ao jornal O Estado, que também deixou registrado que não houve negociações de cargos ou toma lá dá cá, no acordo político-partidário com o PSDB, tampouco sobre vaga, no TCE. Puccinelli não gostou nada da conversa de bastidores e reiterou que não é seu jeito de trabalhar.

O ex-governador, que outrora até se empolgou com o casal de filhos na vida pública, aparenta ter desistido da ideia, por enquanto.

Por Rayani Santa Cruz – Jornal O Estado de Mato Grosso do Sul.

