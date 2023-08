Homem morre em colisão entre caminhonete e carreta na MS-306

Sérgio Veiga Possamai, de 34 anos, morreu na noite de ontem (27), após colidir a caminhonete em que conduzia de frente com uma carreta, na MS-306, em Chapadão do Sul, a 330 quilômetros de Campo Grande.

Conforme informações do site O Correio News, Sérgio havia acabado de sair de um posto de combustível na saída para Cassilândia, quando ao entrar na rodovia, foi atingindo violentamente pela carreta conduzida por um homem de 30 anos. O caminhão seguia para o Rio de Janeiro.

O caminhoneiro não ficou ferido. Aos policiais, ele disse que tentou tirar o veículo da rodovia, mas não conseguiu evitar a colisão. Sérgio ficou preso nas ferragens e foi retirado pelo Corpo de Bombeiros e socorristas da concessionária Way 306, que administra a rodovia.

