União ABC vence o Ivinhema e conquista o sexto título do Estadual-20

O União/ABC segue soberano na principal categoria de base do Estado. Na tarde de ontem (27), a equipe campo-grandense venceu o Ivinhema F.C por 2 a 0, conquistando o título do Campeonato Estadual sub-20. Este foi o quinto título seguido do ABC, de seis já conquistados, na categoria de base.

Já o Azulão, que venceu o primeiro jogo por 1 a 0, fica com o vice-campeonato, e também com a vaga para a Copa São Paulo de Junior (Copinha).

Gols da partida.

O jogo aconteceu no Estádio Olho do Furacão. A equipe da casa, o União ABC foi para cima no início da partida. O primeiro gol do jogo foi aos 30 minutos do primeiro tempo, com a falha assustadora do goleiro do Ivinhema, Jharno. Em cobrança de falta da intermediária, o zagueiro Léo Crispim arriscou na área, mas a bola bateu nas mãos do goleiro Jharno, caiu no chão e o goleiro se enrolou com a bola, passando por debaixo das pernas, entrando devagarzinho, no fundo das redes. Com o placar de 1 a 0, a equipe de Campo Grande estava levando o jogo para os pênaltis.

O segundo gol foi na etapa final. Aos 25 minutos, depois de uma cobrança de falta, abola foi chutada para frente pela defesa do União ABC, a defesa do Ivinhema falhou com o quique da bola no gramado e deixou o ataque livre na frente do gol. Ele fintou o goleiro e tocou para Vitinho, com o gol vazio, empurrar a bola no fundo das redes e definir o resultado final por 2 a 0.

