Ausência de chuvas e calor excessivo impactam no agronegócio brasileiro

Informações divulgadas nesta semana pela equipe do Itaú BBA indicam que a ausência de chuvas e o calor excessivo registrado em algumas regiões do país, causado pelo fenômeno El Niño, já estão impactando diretamente no agronegócio do país.

Segundo as informações dos especialistas do Itaú, na última semana, a ausência de chuvas em grande parte do território brasileiro e o calor excessivo trouxeram impactos para as commodities.

Dentre os exemplos citados está a cana de açúcar em que o impacto foi positivo dado o alto volume a ser colhido, por outro lado, no café, há um aumento das preocupações, principalmente na variaçãoo arábica, que é sensível às altas temperaturas e depende de chuvas para o pagamento da florada.

Por outro lado, no setor de grãos, o atraso no plantio de verão aumenta as chances de o plantio de segunda safra ficar fora da janela ideal.

A onda de calor que atinge o Brasil desde a semana passada acende o alerta para produtores de grãos e gado.

Segundo o pesquisador da Embrapa, Rodrigo Arroyo Garcia, o risco para soja é maior, já que as temperaturas elevadas podem afetar o plantio da cultura

“O calor excessivo no solo pode ter um efeito negativo no desenvolvimento em sementes de soja recém-semeadas, pois temperaturas extremas do solo podem causar danos às sementes, impedindo-as de germinar ou se desenvolver adequadamente. Dessa forma, vale esperar um pouco mais para semear. Assim, o produtor terá mais segurança para garantir um estande de plantas adequado e uniforme.”

A porta-voz ressalta que o tempo e o ar seco, assim como as temperaturas elevadas, exigem cuidados redobrados com os animais que podem facilmente ficar com insolação, se expostos ao sol por muitas horas. “Devido às maiores temperaturas, os produtores devem ficar atentos quanto à hidratação do gado”. (Com informações Agrotimes).

