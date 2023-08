Homem morre e três ficam feridos em colisão entre carro da prefeitura, anta e van

Um homem identificado por Jhonny Roberto de Siqueira, de 38 anos, morreu e outras três pessoas ficaram feridas após um acidente na noite de ontem (17), na MS-040, entre Santa Rita do pardo e Campo Grande. O acidente envolveu um veículo oficial da prefeitura de Bataguassu, uma van e uma anta.

Informações divulgadas pelo Jornal Cenário MS, apontam que o veículo da prefeitura de Bataguassu seguia com três ocupantes sentido Santa Rita do Pardo, quando teria atropelado uma anta que atravessava a rodovia.

Com o impacto da colisão, o animal foi jogado para o outro lado da pista e acabou atingido por uma van, que era conduzida Jhonny Roberto, o motorista seguia sozinho para Campo Grande, mas não resistiu aos ferimentos e morreu preso às ferragens do veículo.

Os ocupantes do carro da prefeitura de Bataguassu, sofreram ferimentos leves e foram encaminhados ao hospital Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, em Santa Rita do Pardo.

O Corpo de Bombeiros de Santa Rita do Pardo, a Polícia Militar, Polícia Militar Rodoviária e Perícia da Polícia Civil estiveram no local para apurar as causas do acidente e prestar os primeiros socorros as vítimas.

Com informações do Jornal Cenário MS.

Acesse também as redes sociais do Estado Online no Facebook e Instagram.