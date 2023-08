Operação investiga esquema de corrupção em prefeitura que durava seis anos

Foi deflagrado nesta quinta-feira (18) pela Gaeco (Grupo de Atuação Especial de Repressão ao Crime Organizado) a Operação Tromper, com objetivo de desmontar um esquema de corrupção no município de Sidrolândia, a 64 quilômetros de Campo Grande.

A Gaeco estima o cumprimento de pelo menos 16 mandados de busca e apreensão. A investigação apura a existência de corrupção na atividade administrativa no município, desde o ano de 2017, destinado à obtenção de vantagens ilícitas, por meio dos crimes de peculato, falsidade ideológica, fraude às licitações, associação criminosa e sonegação fiscal.

O esquema realizava a abertura de empresas e registro ao CNPJ (Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas) ou se aproveitava da existência de cadastramentos preexistente, para incrementar o objeto social sem que o estabelecimento comercial apresentasse experiência, estrutura ou capacidade técnica para a execução do serviço contratado ou fornecimento do material adquirido pelo ente municipal.

O nome da operação, Tromper, em francês significa enganar. Os policiais seguem cumprindo mandados de busca e apreensão na cada de servidores da prefeitura de Sidrolândia. Duas empresas, prestadoras de serviço e uma garagem de veículos também estão sob investigação.

Acesse as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram.