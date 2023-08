Valor da produção agrícola de MS deve alcançar R$ 55,78 bilhões em 2023

Mato Grosso do Sul deve registrar números recordes no VBP (Valor Bruto da Produção) neste ano, é o que estima a projeção do Ministério de Agricultura, Pecuária e Abastecimento. A expectativa é que a soma de todas as vendas dos produtos agrícolas atinja R$ 55,78 bilhões, um aumento de 13,49% em comparação ao ano passado.

Secretário da Semadesc, Jaime Verruck destaca que com esse aumento Mato Grosso do Sul terá o 7º maior VBP do País, o que consolida o Estado como potência do agronegócio.

“Devemos ter um aporte significativo no valor apurado com a produção de soja, passando de R$ 24,48 bilhões para R$ 33,2 bilhões, uma variação positiva de 35% que é a responsável por esse recorde no VBP. Tivemos um leve aumento na área plantada nesse ano com a soja, mas o que fará a diferença é a produção. Saltamos de 8,5 milhões de toneladas no ano passado para mais de 13 milhões nesse ano, muito por causa das condições climáticas que foram mais favoráveis”, explicou.

Dados da produção do milho usados pela Assessoria de Economia e Estatística para elaborar a Carta de Conjuntura da Agropecuária são do IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística), apontam que o milho é a único cultivo, das principais do Estado, que apresentará queda tanto no volume a ser colhido quanto no valor bruto da produção.

Em 2022, Mato Grosso do Sul colheu 12,7 milhões de toneladas e apurou R$ 16,25 bilhões brutos com a venda do milho. Nesse ano a produção deve ficar em 10,8 milhões de toneladas e o valor bruto da produção, R$ 13 bilhões. Retração de 14,75% na produção e 19,92% no VBP.

O Projeto SIGA (Sistema Integrado de Informações Agropecuárias), realizado em parceria pela Semadesc, Aprosoja e Famasul, estima uma produção maior para o milho em 2023, cerca de 11,2 milhões de toneladas.

Já a cana-de-açúcar deve apresentar aumento de 12,96% no VBP, passando de R$ 6,4 bilhões no ano passado para R$ 7,2 bilhões nesse ano. A produção passará de 40,7 milhões de toneladas para 44,7 mi/ton, sem haver aumento na área plantada, que permanece em 631,5 mil hectares.

