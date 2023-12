Está em busca de emprego? Campo Grande tem 3,4 mil vagas disponíveis

O Governo do Estado, por meio da Funtrab (Fundação do Trabalho do Mato Grosso do Sul) , oferece mais de 3,4 mil vagas de empregos nesta semana para quem busca oportunidade no mercado de trabalho. As oportunidades são em diversos municípios de Mato Grosso do Sul, em setores como comércio, serviço, construção civil e agronegócio.

Em Campo Grande são 1.350 vagas em vários segmentos, entre eles 38 postos de trabalho para auxiliar de cozinha. Também estão disponíveis postos de trabalho para auxiliar de limpeza (60), garçom (21), motorista entregador (19), operador de caixa (55) e outras 14 vagas na mesma função para pessoa com deficiência (PcD).

Na maior cidade do interior do Estado, em Dourados, são 347 vagas com oportunidades de auxiliar de linha de produção (40), montador de estruturas metálicas (12) e operador de processo de produção (25). Já em Corumbá, na região do Pantanal, são 66 oportunidades no mercado de trabalho, sendo 15 de sondador na mineração.

Todas as vagas disponíveis estão no aplicativo da Funtrab “MS Contrata+para Trabalhadores”, que é uma forma de agendar e ter acesso a oportunidade de emprego, sem enfrentar filas. No entanto, os interessados podem comparecer na Funtrab na Capital (ou no interior de MS, na agência pública de empregos da Funtrab) com RG, CPF e Carteira de Trabalho, à Rua 13 de maio, 2773, de segunda a sexta, das 7h30 às 17h30, para concorrer às vagas e requerer Seguro-Desemprego.

Confira a lista completa de vagas em http://www.funtrab.ms.gov. br/lista-de-vagas-em-destaque/ .