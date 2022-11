Homem morre após ter 70% do corpo queimado em acidente de carro

Silvino Medeiros de Souza, de 67 anos, veio a óbito após ter 70% do corpo queimado, após o carro em que estava de carona começar a pegar fogo. O incidente ocorreu por volta das 21h, na última quinta-feira (10), em uma estrada na área rural de Deodápolis, município localizado a 253 km da capital.

De acordo com o Boletim de Ocorrência, Silvino e o motorista do veículo Gol estavam de passagem em um estrada de chão, no sentido de Ipezal. Foi quando o motorista perdeu o controle e caiu em uma valeta ao lado da pista, com cerca de dois metros de profundidade. O motorista relata que acelerou o veículo na tentativa de sair da valeta, foi quando o motor explodiu e começou a pegar fogo, que rapidamente se alastrou pelo carro.

Moradores que estavam próximos ao local do acidente acionaram ajuda. Ao chegar no local, a equipe de resgate encontrou o motorista fora do veículo, com queimaduras de 3° grau na perna. Silvino ainda se encontrava dentro do veículo, gemendo de dor por causa das queimaduras.

O homem foi resgatado com queimaduras de 2º e 3º graus em mais de 60% do corpo, na face, pescoço, tórax, pelve e genitália. Em um primeiro momento, Silvino e o motorista do Gol foram encaminhados em uma ambulância para o Hospital Municipal Cristo Rei, em Deodápolis.

Devido ao estado grave, posteriormente, Silvino foi encaminhado para a Santa Casa de Campo Grande. Ele não resistiu aos ferimentos e faleceu na madrugada desta sexta-feira (11).

Após a retirada das vítimas do local, a equipe de resgate entrou em contato com a Defesa Civil de Deodápolis, para ir até o local e apagar o fogo que ainda restava. Ainda não foi divulgada a causa da explosão no automóvel.

