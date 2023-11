Sargento da PM morre após bater caminhonete da Defesa Civil em vaca na MS-080

O Sargento da Polícia Militar de Mato Grosso do Sul, Valdecir Virgílio, morreu na noite de ontem (20), após colidir uma caminhonete em que conduzia da Defesa Civil contra uma vaca, na MS-080, próximo do município de Rochedo.

Conforme informações do Corpo de Bombeiros, o homem estava sozinho no veículo e usava cinto de segurança, quando foi surpreendido pelo animal na pista, não conseguindo evitar a colisão.

Equipes de socorro foram acionadas, mas ao chegar no local, encontrou o condutor morto ao volante. O animal não foi visto no local.

Equipes da Polícia Rodoviária Federal (PRF), estiveram no local, auxiliando no resgate. A Polícia Civil e a perícia técnica, também estiveram na região, analisando as causas do acidente.

O sargento Virgílio, da Polícia Militar de Mato Grosso do Sul é a vítima fatal do acidente que ocorreu na noite desta segunda-feira (20), na BR-080, saída para Rochedo, em Campo Grande.

