Confira a coluna ‘Segredos de Estado’

Existem muitas semelhanças entre as tragédias da Boate Kiss, no Rio Grande do Sul e o mega show da cantora americana Taylor Swift e a maior delas é o desleixo com que os eventos de entretenimento são tratados pelas autoridades que os autoriza.

No caso da boate, onde morreram jovens em um local, cujo funcionamento teve uma vistoria falha e a apresentação dos artistas não foi devidamente fiscalizada e deu no que deu. No caso do evento que marcou o final de semana no estádio de futebol, os promotores fizeram o que quiseram e do jeito que quiseram, sem qualquer acompanhamento por parte das autoridades. Faltou água, sobraram tapumes, uma sucessão de descaso que sequer levou em conta o fator clima e local de realização do show. O estádio Engenhão foi transformado em uma panela de pressão e o resultado foram duas mortes e mais uma vez deixa a certeza de que outras tragédias virão.

O vice

No PSDB começa a discussão sobre qual partido deverá indicar o vice de Beto Pereira, na disputa pela Prefeitura de Campo Grande. MDB, PSB e até alguns partidos de direita estariam brigando pela indicação de um nome, mas a definição deve ficar para o mês de junho.

Briga interna

No PT, tanto Camila Jara quanto Tiago Botelho entram em rota de colisão com a cúpula do partido, pois estariam querendo concorrer à disputa pelas prefeituras de Campo Grande e Dourados, mas isso poderia comprometer o projeto de Vander Loubet, que deseja concorrer ao Senado, em aliança com o PSDB.

Aliados

O prefeito de Dourados, Alan Guedes, hoje filiado ao PP e contando com o apoio da senadora Tereza Cristina, começa a sonhar com o apoio do PT e, inclusive, já conversou com Vander Loubet sobre a possibilidade, quase impossível, de ter um vice petista.

Apoio amplo

Pelo menos por enquanto, a pré-candidata Dione Hashioka caminha para contar com apoio quase “ecumênico” na disputa pela Prefeitura de Nova Andradina. Ela já teria manifestações de apoio do PT, MDB, PSDB e até mesmo de partidos de direita como PP, do deputado Londres Machado.

Reforma do secretariado

Já estaria em curso uma reforma no secretariado do governador Eduardo Riedel e dois nomes já estão praticamente como certos para deixar seus postos, sendo que o governador não quer esperar até março para definir quem sai e quem fica.

Avançando

O senador Nelsinho Trad (PSD) tem como meta ficar bem próximo do ex-presidente Jair Bolsonaro e, com isso, tornar-se o candidato do bolsonarismo ao Senado. Uma das estratégias é ficar cada vez mais próximo da senadora Tereza Cristina, que inclusive já o convidou para se filiar ao PP.

Meninos, eu vi

O ex-prefeito de Campo Grande, Lúdio Coelho, foi o primeiro a implantar uma política de desfavelamento na Capital, com a distribuição de terrenos para as famílias em situação de extrema pobreza. Um dos requisitos para que as famílias pudessem participar é que as áreas e casas fossem colocadas em nome das mulheres. Ao justificar a exigência, disse: – Mulher tem mais juízo que homem.

