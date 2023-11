Policiais encontram 7,5 toneladas de maconha em caminhão escondido em milharal

Agentes da Polícia Civil prenderam na manhã de ontem (20), 7,5 toneladas de maconha sendo transportados em caminhão, em uma estrada vicinal, próximo ao município de Eldorado, a 442 quilômetros de Campo Grande. Segundo a polícia em nota enviado à imprensa, esta é uma das maiores apreensões de entorpecentes registrado em Mato Grosso do Sul

O flagrante aconteceu em um milharal, quando os policiais pegaram em flagrante um grupo fazendo o carregamento de maconha em um caminhão. Ao avistar os quatro homens, carregando o veículo, os policiais deram voz de prisão a eles. Um deles, conseguiu correr, mas foi localizado na BR-163, com ajuda dos policiais civil de Mundo Novo.

Conforme divulgação da polícia, a carga de maconha apreendida representa um prejuízo de R$ 5 milhões

Os entorpecentes e os presos, foram levados à Polícia Civil de Eldorado.

Acesse as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram.