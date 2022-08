União Brasil anuncia Soraya Thronike como pré-candidata a presidência

A senadora Soraya Thronicke (União Brasil), anuncia a sua pré-candidatura a presidência da república, na tarde desta terça-feira (2) durante uma coletiva de imprensa em São Paulo.

Soraya Thronicke defende a liberdade econômica e acredita que somará em favor do país. “Quero honrar este importante convite assim como seu nome Bivar, que foi quem antecedeu o que houve no país, e criou esta legenda. Outro ato de vanguarda de Luciano Bivar foi se colocar em vanguarda. Enquanto ninguém acreditava fizemos esta importante fusão que originou o UNIÃO. E mais uma vez vivemos uma importante missão. Nós que vivemos nos bastidores da política sabemos o que o país está passando. E para mim, é um momento de muita alegria aceitar este convite a chamado do presidente Bivar.”, destacou a pré-candidata que pretende oficializar a chapa na próxima sexta-feira (5).

Durante a coletiva, a douradense defendeu o DNA da bandeira do imposto único. ” O maior problema do país é econômico, todo plano de governo permanece, e acima de tudo eu tenho certeza que o presidente Bivar cumprirá o papel dele a frente de Pernambuco. Eu me sinto horada em trazer uma solução e representar as mulheres, e vamos trabalhar para restabelecer a credibilidade da verdade no país”, defendeu Soraya.

A pré-candidata afirmou que será cordial com a imprensa e parabenizou as jornalistas presentes. “Sempre terei grande respeito com todos os jornalistas e teremos sucesso e vitória.”, confiante terminou a senadora do MS.

Durante a coletiva Luciano Bivar adiantou que anunciarão em momento oportuno sobre a chapa do União Brasil “Eu me sinto a vontade em acreditar que Soraya fará diferença, e não foi uma desistência, mas sim, uma nova formatação de um novo ciclo. Estamos no calendário eleitoral oficial, definido como iremos compor com Rodrigo Garcia. “Revelou Bivar que afirmou que Garcia pode vir como senador ou até mesmo o vice-presidente da chapa.

Ela manteve o suspense e afirmou a intenção do partido em compor com outros. “A ideia é atrair novos partidos e faremos uma bela chapa’, Soraya.

Foram claros em defender os interesses dos cidadãos, preocupação com políticas sociais e a liberdade econômica.