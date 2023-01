Pai encontra bebê de um ano afogado em açude de assentamento

Um bebê de apenas um ano e sete meses, morreu afogado na tarde de ontem (2), em um açude no Assentamento Santa Mônica, na zona rural de Campo Grande. Informações policiais é de que os pais da criança trabalham como caseiros em uma chácara na região e encontrou o filho boiando já sem vida na barragem.

A morte aconteceu por volta das 16h. Conforme informações da Polícia Civil, após não encontrar a criança na casa, o pai saiu pela chácara a procura do bebê, quando o encontrou boiando no açude. Desesperado com a cena, ele entrou na barragem e removeu o corpo do filho. Em seguida, encaminhou a criança até um Centro Regional de Saúde, Bairro Coophavila, onde foram realizadas manobras de ressuscitação, porém sem sucesso.

Após a morte, os pais do bebê compareceram na 6º Delegacia de Polícia de Campo Grande, onde prestou depoimento. A Polícia Civil investigará as causas da morte.

O corpo da criança foi encaminhado ao Instituto de Medicina e Odontologia Legal (IMOL). Conforme informações da família, o local do velório até o momento não foi revelado.

Acompanhe as dicas abaixo para não ocorrer acidentes com as crianças.

• Não deixe as crianças sozinhas dentro ou próximas da água, mesmo que por curto tempo;

• Não estimule que crianças nadem sozinhas, sem que realmente saibam e tenham treinado para isso;

• O uso de colete salva-vidas é fundamental para evitar acidentes;

• Se tiver piscina em casa, coloque barreira de proteção e nunca deixe as crianças sozinhas;

• Evite deixar brinquedos ou outros itens atrativos próximos a piscina ou a um reservatório de água, como na lavanderia da residência, por exemplo;

• Após utilizar baldes, bacias, banheiras ou piscinas infantis, mantenha-os vazios, virados para baixo e fora do alcance das crianças.

Em caso de acidentes acione imediatamente o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU), pelo número 192.

