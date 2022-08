Membro do PCC é morto por BOPE após reagir a abordagem

Vinicius Rodrigues Vieira, de 22 anos, conhecido como ‘Playboy’ foi morto em troca de tiros com o Bope (Batalhão de Operações Especiais). O tiroteio aconteceu no Jardim Aeroporto, por volta da 1h50 da madrugada de hoje (19). O homem era membro do PCC.

Uma equipe policial realizava rondas no bairro, quando na Rua Guaimbe, avistaram Vinícius que correu ao ver a viatura e pulou o muro de diversas casas. A ação causou suspeitas dos policiais que passaram a persegui-lo.

O homem entrou em uma residência que estava com o portão entreaberto. A equipe foi atrás e chegou a uma casa nos fundos. O morador dessa casa saiu para ver o que estava acontecendo e informou que ninguém havia se escondido na casa. Os policiais foram para a casa do lado e encontrou Vinícius dentro de um cômodo. De acordo com eles, o homem avançou para cima.

Foi ordenado que ele recuasse. A ordem foi obedecida e Vinicius levado para a varanda para ser revistado. Um dos policiais entrou no quarto para fazer a vistoria, e nesse momento o autor ignorou as ordens e foi em direção ao cômodo onde estava o policial.

O indivíduo entrou em luta corporal com um dos policiais. Ao escapar, Vinícius conseguiu ir até uma gaveta e pegar um revolver. Ele foi ordenado a abaixar a arma e, após a ordem não ser acatada, foi efetuado o disparo contra o homem.

Vinicius foi atingido e socorrido para a Santa Casa, mas morreu no hospital. Na casa estava uma jovem de 16 anos que era namorada do homem. De acordo com ela, seu companheiro era membro do PCC. Os dois vendiam drogas, foi encontrado na residência algumas porções de cocaína e maconha. Celulares foram apreendidos no local.

