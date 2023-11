Motorista mata motociclista em colisão frontal durante ultrapassagem

O motociclista Ronaldo Cabral Silva, de 46 anos, morreu na noite de ontem (15), após ser atingido por um Fiat Siena, conduzido por uma mulher, na Rua Cassim Contar, no Jardim Los Angeles, em Campo Grande. A esposa da vítima, que estava na garupa no momento do acidente, sofreu alguns ferimentos e foi socorrida.

Conforme informações da Polícia Civil, o acidente aconteceu por volta das 22h, quando a condutora do veículo tentou realizar uma ultrapassagem em uma caminhonete, quando atingiu a motocicleta Honda Titan que vinha no sentido contrário. Com o impacto da colisão, os ocupantes da moto foram arremessados no parabrisa do veículo.

Conforme apuração da reportagem, a motorista do Fiat Siena, não possuía CNH (Carteira Nacional de Habilitação).

Equipes da Polícia Militar estiveram no local realizando a segurança dos motoristas. Em conversa com os moradores da região, há reclamações de veículos que passam em alta velocidade e pedem a instalação de um quebra-molas.

