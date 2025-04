Hemosul faz apelo por doações de sangue  e alerta para risco de escassez em MS

Com os estoques em níveis críticos, especialmente dos tipos O+ e O-, o Hemosul solicita doações de sangue em Mato Grosso do Sul. A situação preocupa autoridades de saúde, principalmente neste período de outono, marcado por baixas temperaturas, queda na umidade do ar e aumento de doenças respiratórias, que têm afetado tanto a disponibilidade de doadores quanto a demanda nos hospitais.

Apenas 57 pessoas compareceram para doar nesta semana, número muito abaixo da média ideal de 180 doações diárias. Segundo Mayra Franceschi, gerente de Relações Públicas da Rede Hemosul MS, a queda no número de doações, resultando na baixa de sangue nos estoques, provavelmente, se deve à quantidade de pessoas com doenças, sobretudo respiratórias, nas últimas semanas.

“Nós achamos, não é uma certeza absoluta, que [a queda de doações] é devido à quantidade de pessoas doentes, porque não esfriou ainda. Hoje está chovendo, então na hora da chuva tudo bem, pode dar uma diminuída, mas só refrescou, nós ainda não estamos no frio. O que acontece é que tem muita gente doente, com H1N1, com COVID, com doenças respiratórias e gripes comuns, com uma alveose de dor de barriga que também está circulando, então é muita gente doente e a pessoa doente não pode doar”, explicou.

A chegada do outono aumenta a circulação de vírus e bactérias, elevando os casos de gripes, resfriados e outras doenças respiratórias. Com mais pessoas precisando de atendimento médico e menos doadores disponíveis, a rede hospitalar sente os impactos diretamente.

Onde doar

Em Campo Grande, é possível doar nas unidades:

– Hemosul Coordenador – Avenida Fernando Corrêa da Costa, 1304

– Hemosul da Santa Casa

– Hemosul do Hospital Regional

No interior, as coletas são feitas diariamente nas unidades de Dourados, Paranaíba, Três Lagoas e Ponta Porã. Além disso, campanhas itinerantes ocorrem regularmente em diversas cidades do Estado. Com uma doação de sangue, é possível salvar até quatro vidas.

Requisitos para doar sangue:

– Ter entre 16 e 69 anos (menores de idade precisam de autorização dos responsáveis; a primeira doação deve ser feita até os 60 anos).

– Pesar mais de 51 kg e estar em boas condições de saúde.

– Dormir bem na noite anterior e evitar alimentos gordurosos nas 4 horas que antecedem a doação.

– Estar bem hidratado.

– Apresentar documento oficial com foto.

– Homens podem doar até quatro vezes por ano (com intervalo de dois meses) e mulheres, até três vezes (com intervalo de três meses).

Importante ressaltar que, pessoas com sintomas gripais ou respiratórios não podem doar até estarem recuperadas.

