Mega-Sena: morador de Aquidauana acerta a quina e ganha R$ 31,5 mil

No sorteio da noite desta terça-feira (15), um morador de Aquidauana faturou 31.514,18 pelos cinco números da Mega-Sena. A informação foi confirmada pela Caixa Econômica Federal durante a divulgação dos números.

A aposta vencedora foi simples, contendo seis dezenas e sem Teimosinha, pelo valor mínimo de R$ 5. Outros 73 sul-mato-grossense acertaram a quadra, e irão levar R$ 849,28. O valor poderá ser retirado em qualquer agência da Caixa, diante da comprovação com o bilhete original da aposta.

A próxima oportunidade de faturar com uma aposta acontece a partir das 19h, de quarta-feira (16).

