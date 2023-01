Em MS 255 mil condutores estão com a CNH vencida; confira como renovar

Com o fim do decreto de emergência sanitária da Covid-19, diversos setores retornaram a normalidade, o que inclui prazos oficiais como o período para a renovação da CNH (Carteira Nacional de Habilitação), que voltou a ser 30 dias. Em Mato Grosso do Sul, de 1 milhão de pessoas habilitadas, cerca 225 mil estão com a carteira de motorista vencida.

Desde 2022 o prazo de 30 dias para renovação está em vigor em Mato Grosso do Sul, contudo, em alguns estados do Brasil esse prazo só foi retomado na última semana, o que gerou duvidas aos sul-mato-grossenses.

Para evitar transtornos o diretor-presidente do Detran-MS (Departamento Estadual de Trânsito de Mato Grosso do Sul), Rudel Trindade orienta que os sul-mato-grossense se atentem as prazos locais, visto que dirigir com a CNH vencida pode acarretar multa de R$ 293,47 e punição de sete pontos na carteira.

“Muitas vezes o condutor está com a habilitação irregular, pois não sabe que a carteira dele está vencida. Hoje temos um saldo de 20% de habilitações vencidas em Mato Grosso do Sul, número que consideramos pequeno se comparado a outros estados. Pedimos que os condutores se regularizem”, destaca Rudel.

O prazo de renovação foi ampliado durante a pandemia de Covid-19 com objetivo de minimizar os prejuízos pela suspensão do atendimento presencial no Detran. No período de pandemia o órgão operou em regime remoto como meio de preservar a saúde dos funcionários e demais cidadãos.

Para os condutores habilitados nas categorias C, D e E, é necessário realizar um exame toxicológico em laboratório credenciado pelo Denatran (Departamento Nacional de Trânsito) e apresentar quando for fazer o exame de aptidão física e mental no Detran.

Como renovar?

A renovação pode ser feita de forma digital diretamente no site do Detran, ou pelo aplicativo “Meu Detran”. No portal de serviços do Detran é possível consultar todos os serviços do disponibilizados pelo departamento.

O app pode ser baixado no site: www.detran.ms.gov.br/baixe-nosso-aplicativo, ou diretamente nas lojas da Apple Store e Play Store.

Após a renovação, a CNH será emitida em até 48 horas e enviada pelos Correios ao endereço cadastrado.

