GWM inaugura concessionária em Campo Grande

A GWM Brasil acaba de inaugurar uma concessionária em Campo Grande, capital do Mato Grosso do Sul (MS), na região Centro Oeste do País. A nova unidade pertence ao Grupo Bamaq, que já possui revenda da marca em Belo Horizonte (MG). O Grupo Bamaq é responsável hoje pelos dois pontos de venda da GWM em Minas Gerais: uma loja no BH Shopping e uma concessionária plena no bairro do Estoril, ambas em Belo Horizonte.

“Campo Grande é uma capital muito importante, devido à sua localização e por ser uma das mais ricas do País, com enorme potencial para os nossos produtos. Estamos extremamente satisfeitos em ter o Grupo Bamaq como nossos parceiros exclusivos neste mercado tão relevante”, afirma Alexandre Oliveira, diretor de Vendas e Desenvolvimento de Rede da GWM.

Com investimento total de mais de R$ 30 milhões no Estado, a concessionária ocupa um espaço de 1.494 m² de área construída, em um terreno de 2.800 m², e oferece um showroom moderno e inteligente, com muita conectividade e tecnologia.

“É com imensa alegria e entusiasmo que celebramos a inauguração de nossa nova e moderna loja da GWM em Campo Grande. Esta concessionária não é apenas um ponto de venda; é um centro de excelência e experiência, no qual os clientes podem experimentar a inovação de nossos veículos, aprender sobre as vantagens da mobilidade eletrificada e receber o melhor suporte técnico disponível. Este é o nosso compromisso”, completa Clemente Faria, CEO do Grupo Bamaq.

Além da concessionária, o Grupo Bamaq inaugurou um Centro de Serviços na capital, que realiza revisões e manutenções e irá inaugurar em breve outra loja no Estado, na cidade de Dourados. A concessionária já está em fase de construção.

Atualmente, a GWM possui uma ampla rede na maioria das capitais do Brasil, atuando em mais de 50 cidades com 72 lojas autorizadas, sendo 47 concessionárias e 25 lojas em shoppings. Todas as concessionárias oferecem o GWM Delivery, um serviço único e inédito no Brasil, que atende gratuitamente qualquer endereço das 5.570 cidades do País. No GWM Delivery, o veículo é levado em um caminhão, acompanhado do motorista e de um embaixador da marca, que realiza a entrega técnica ao cliente.

A autotech também oferece um sistema de vendas pelo Mercado Livre, proporcionando uma experiência diferenciada ao cliente. Para efetuar a compra do veículo, sem sair de casa, é só depositar R$ 9 mil para garantir sua pré-reserva. O restante só é pago quando o carro é efetivamente faturado para o cliente. O pagamento do saldo pode ser feito por Pix ou boleto, sem necessidade de o cliente ir à concessionária física.

Financiamento Online

Este mês, a GWM lançou no mercado brasileiro a primeira jornada de financiamento 100% online para veículos zero-quilômetro do mundo. Batizada oficialmente de Financiamento Online GWM, esta inovação, realizada em parceria com o Mercado Livre, representa um marco histórico na indústria automotiva e financeira.

Agora os clientes poderão realizar todo o processo de financiamento, desde a simulação até a aprovação e contratação, de forma completamente online e em poucos passos. O sistema disponibilizará apenas as taxas subsidiadas da campanha vigente, garantindo condições especiais durante o período da promoção.

A aprovação do crédito será quase instantânea, com tempo de resposta de até 60 segundos. A iniciativa vai facilitar a vida dos consumidores que compram pela internet e vai aprimorar a experiência para os vendedores nas concessionárias, que vão utilizar a mesma ferramenta no atendimento de seus clientes.

GWM BAMAQ – CAMPO GRANDE (MS)

Endereço: Rua Joaquim Murtinho, nº 2097, Jardim Bela Vista

Sobre o Grupo Bamaq

Fundada em 1974, hoje a Bamaq é um dos grandes grupos empresariais do Brasil, com atuação nos setores de equipamentos pesados, caminhões, automóveis e serviços financeiros. Com mais de 1.000 funcionários e filiais em 18 estados das regiões Sudeste, Centro Oeste, Norte e Nordeste, atua em todo o território nacional por meio de serviços digitais proprietários. A empresa saiu de um faturamento no patamar de R$ 590 milhões em 2018 para mais de R$ 3,2 bilhões em 2023. Até 2025, estão previstos investimentos na casa dos R$ 700 milhões.

Sobre a GWM

Maior empresa automotiva chinesa de capital 100% privado, a GWM é a quarta maior fabricante mundial de picapes médias, segmento que ela lidera na China há 24 anos, onde tem uma participação acima de 50%. A empresa tem uma atuação global que envolve mais de 60 países, 70 mil funcionários e oito centros de P&D (Pesquisa e Desenvolvimento) ao redor do mundo.

