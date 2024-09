Ossada humana é encontrada às margens da BR-262 em Campo Grande

Na tarde de ontem (09), um homem que estava limpando uma área de pasto encontrou um ossada humana enterrada em cova rasa, às margens da BR-262, região do Jardim Tarumã, em Campo Grande.

Segundo o Boletim de Ocorrência o crânio apresentava uma perfuração causada por arma de fogo, que também foi encontrada enterrada junto com a ossada.

Policiais Militares e Civis estiveram no local e o caso foi registrado como homicídio na 6ª DP (Delegacia de Polícia). A perícia trabalhará para que a pessoa seja identificada e a morte esclarecida. As roupas encontradas na ossada humana também ajudarão a equipe na identificação.

