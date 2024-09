PRF encontra 50 kg de skunk em caminhão de mudança que saiu de Corumbá

Equipe da PRF (Polícia Rodoviária Federal) apreendeu, nesta terça-feira (10), na BR-262, em Corumbá, distante 426 quilômetros de Campo Grande, 50 quilos de skunk escondidos em um caminhão de mudança.

Conforme informações, os agentes realizavam fiscalização na rodovia, quando pararam o veículo utilizado para transportar móveis. O motorista, de 48 anos, disse que trabalha na cidade com frete e que recebeu o pedido para levar mudanças a duas cidades: Aquidauana e Campo Grande.

Entre os móveis que seriam entregues na Capital estavam um lavatório com gabinete, uma geladeira e uma cama. Ao analisarem os objetos, encontraram escondidos neles vários tabletes contendo a droga.

O condutor afirmou que não sabia da existência do entorpecente e cobrou a quantia de R$ 350 pelo transporte dos bens. Como não houve flagrante, foi encaminhado para delegacia apenas para prestar esclarecimentos.

