Grupo Gdsnews comunica o falecimento de Olídia Alves dos Santos

Com profundo pesar, a equipe do grupo Gdsnews comunicou o falecimento de Olídia Alves dos Santos, mãe do diretor-presidente do grupo, Gustavo dos Santos, o Gugu. Dona Olídia partiu na manhã de sexta-feira (25), após cerca de 20 dias de internação no hospital da Cassems, em Campo Grande.

Muito querida por familiares e amigos, Olídia deixa um legado de amor e dedicação. Além de Gugu, ela deixa outros sete filhos, inúmeros netos e bisnetos, que hoje se despedem com imensa tristeza. Casada com Joaquim dos Santos, também já falecido, Olídia compartilhou uma história de vida marcada pelo trabalho e honestidade. Tanto ela quanto o marido dedicaram suas carreiras ao serviço público, com atuação na Prefeitura de Campo Grande e no Governo do Estado de Mato Grosso do Sul.

Durante o período de internação, seus filhos, especialmente Gugu e sua irmã Elisa Alves dos Santos, acompanhados do genro Jango da Silva, estiveram ao lado de Olídia, prestando todos os cuidados e apoio necessários. A dedicação da família à matriarca reflete o amor e a admiração que todos tinham por ela.

“Toda a equipe do grupo Gdsnews, se junta a dor e ao sofrimento do Gugu e seus familiares, rogando que a dona Olídia seja recebida pelos anjos do céu.”

