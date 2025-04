Papa Francisco é sepultado em Roma e Igreja inicia período de luto de nove dias

O corpo do Papa Francisco foi sepultado neste sábado (26) na Basílica de Santa Maria Maggiore, em Roma, em uma cerimônia que emocionou fiéis de todo o mundo. O local foi escolhido pelo próprio pontífice, quebrando a tradição de sepultamento na Basílica de São Pedro, onde repousam a maioria dos papas.

Mais de 200 mil pessoas, entre elas chefes de Estado, líderes religiosos e o presidente do Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, participaram da missa de funeral, realizada na Praça de São Pedro, no Vaticano. Durante três dias, o corpo de Francisco permaneceu com o caixão aberto para visitação pública, recebendo a homenagem de aproximadamente 250 mil fiéis.

Após a cerimônia, o caixão foi levado em procissão até a Basílica de Santa Maria Maggiore. Antes do sepultamento, um grupo de pobres e necessitados prestou a última homenagem ao papa, rezando nas escadarias da igreja. Francisco foi enterrado em um túmulo simples, conforme orientações deixadas em seu testamento, com apenas a inscrição “Franciscus” (Francisco, em latim) na lápide. A Santa Sé informou que o túmulo estará aberto para visitação a partir deste domingo (27).

Nove dias de luto

Com a missa de hoje, teve início o período dos Novemdiales, uma tradição da Igreja Católica que prevê nove dias de luto com celebrações diárias em memória do papa falecido. As missas acontecerão às 17h (horário local) na Basílica de São Pedro, com exceção do Domingo da Divina Misericórdia, quando a celebração será realizada às 10h30.

Confira o cronograma das celebrações:

– Sábado (26): Cardeal Giovanni Battista Re

– Domingo (27): Cardeal Pietro Parolin

– Segunda-feira (28): Cardeal Baldassare Reina

– Terça-feira (29): Cardeal Mauro Gambetti

– Quarta-feira (30): Cardeal Leonardo Sandri

– Quinta-feira (1º): Cardeal Kevin Joseph Farrell

– Sexta-feira (2): Cardeal Claudio Gugerotti

– Sábado (3): Cardeal Ángel Fernández Artime

– Domingo (4): Cardeal Dominique Mamberti

Jorge Mario Bergoglio, o Papa Francisco, faleceu na última segunda-feira (21) aos 88 anos, apenas um dia após sua última aparição pública durante a missa de Páscoa. O pontífice, que liderou a Igreja Católica por 12 anos, sofria de uma pneumonia bilateral e não resistiu após sofrer um AVC seguido de insuficiência cardíaca.

Com sua morte, a Igreja entra no período de sede vacante, durante o qual a liderança da Santa Sé é assumida temporariamente pelo Colégio Cardinalício. O conclave para a escolha do novo papa deverá ocorrer entre 15 e 20 dias após a vacância da Sé Apostólica. Participarão 135 cardeais com direito a voto. Para ser eleito, o novo papa precisa obter uma maioria de dois terços dos votos. Caso a eleição se prolongue sem acordo, novas regras de maioria podem ser adotadas para definir o sucessor de Francisco.

Com informações do SBT News

