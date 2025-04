Receita Federal inicia pagamento da restituição do IR 2025 em 30 de maio

O pagamento do primeiro lote da restituição do Imposto de Renda 2025 será realizado no próximo dia 30 de maio, mesma data em que se encerra o prazo para o envio das declarações. Contribuintes que já enviaram suas informações e aguardam o reembolso podem se preparar para o depósito.

A Receita Federal estabeleceu uma ordem de prioridade para o pagamento das restituições. Terão preferência idosos com 80 anos ou mais, seguidos por idosos a partir de 60 anos, pessoas com deficiência ou moléstia grave. Depois, serão contemplados os contribuintes cuja principal fonte de renda seja o magistério e aqueles que utilizaram a declaração pré-preenchida e optaram por receber via PIX. Na sequência, será a vez dos demais contribuintes, obedecendo a ordem de envio das declarações.

O calendário de restituições ficou assim definido:

– Primeiro lote: 30 de maio

– Segundo lote: 30 de junho

– Terceiro lote: 31 de julho

– Quarto lote: 29 de agosto

– Quinto e último lote: 30 de setembro

A declaração do Imposto de Renda é obrigatória para quem, em 2024, obteve rendimentos tributáveis acima de R$ 33.888,00; rendimentos isentos ou tributados exclusivamente na fonte superiores a R$ 200 mil; movimentou mais de R$ 40 mil na Bolsa de Valores ou obteve lucro tributável; possuía bens ou direitos superiores a R$ 800 mil; vendeu imóvel com isenção condicional; teve receita bruta rural acima de R$ 169.440,00; tornou-se residente no Brasil até 31 de dezembro; ou possui bens no exterior sujeitos à nova legislação das Offshores.

Em Mato Grosso do Sul, a expectativa é de 672 mil declarações, cerca de 10 mil a menos do que as 681 mil recebidas no ano passado. Em âmbito nacional, já foram entregues 10.266.435 declarações, e a Receita espera ultrapassar 46,2 milhões de documentos até o fim do prazo.

Quem não entregar a declaração dentro do período estipulado estará sujeito a multa, que varia de R$ 165,74 até 20% do imposto devido.

