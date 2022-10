Grave acidente mata dois idosos e deixa outras cinco pessoas feridas

Dois idosos morreram e cinco pessoas ficaram feridas em um acidente no final da manhã deste sábado (08) na BR-060 entre Sidrolândia e Nioaque. A colisão envolveu um veículo Fiat/Uno que estava com um casal e um Jeep Compass que seguia com cinco pessoas.

O acidente aconteceu no trecho entre Sidrolândia e Nioaque, conforme informações do site Noticidade.

Pedro Carlos de Jesus de 73 anos de idade e Maria Aparecida Bezerra de Jesus de 67 anos morreram na hora. O Jeep seguia sentido a cidade de Bonito enquanto o Uno seguia sentido contrário. Ambos colidiram frontalmente em uma curva, a cerca de 30 km do perímetro urbano de Sidrolândia. A suspeita é de que os veículos estariam em alta velocidade.

Os ocupantes do Jeep Compass ficaram feridos. Entretanto, de acordo com informações preliminares, nenhum deles está em estado grave.

Militares do Corpo de Bombeiros, a Polícia Militar e a PRF (Polícia Rodoviária Federal) estiveram no local e prestaram os atendimentos. A perícia também compareceu.

