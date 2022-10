Simulação da Nasa sugere que formação da Lua tenha ocorrido em horas

Uma nova simulação realizada pela Nasa (Administração Nacional da Aeronáutica e Espaço) sugere que a formação da Lua teria ocorrido apenas algumas horas após a Terra colidir com o Theia, um objeto do tamanho de Marte.

As teorias anteriores consideravam que a origem da Lua teria ocorrido por causa dessa colisão, mas que o processo de formação teria demorado alguns meses ou até anos.

A nova teoria do surgimento do satélite natural foi abordada em um estudo divulgado na terça-feira (4), assinado por diversos pesquisadores vinculados a Nasa. A partir deste artigo, foi possível simular a colisão e de como a Lua teria se originado em tão pouco tempo.

Os cientistas ainda apontam que essa nova teoria poderia indicar que o interior do corpo celeste ainda não estaria totalmente derretido, podendo explicar algumas dúvidas em relação a Lua, como por exemplo, a razão da órbita ser inclinada e a presença de uma crosta finana superfície.

Agora os próximos passos é coletar amostras da Lua para análises, permitindo identiticar a composição do satélite e comparar com alguns materiais da Terra, tendo como objetivo identificar se os dois são realmente semelhantes.

A teoria de que os dois são parecidos é baseada na composição de ambos os corpos. Resultados de análises de rochas lunares apontam que os materiais eram semelhantes com os da Terra. Esses resultados, porém, não são observados em outros planetas do sistema solar, como por exemplo, marte.

Com isso, a teoria de que a Lua tenha surgido de uma colisão da Terra com o objeto Theia faz sentido, sugerindo que a superfície do satélite seria formada principalmente por materiais vindos do planeta terra.

