MS pontua projetos prioritários em reunião com Consórcio Brasil Central

O Mato Grosso do Sul, durante a reunião com o Consórcio Brasil Central realizado nesta segunda-feira (23), elencou os três principais projetos que serão apresentados na reunião dos governadores junto ao presidente Lula no próximo dia 27.

O secretário Jaime Verruk (Meio Ambiente, Desenvolvimento, Ciência, Tecnologia e Inovação) conduziu a reunião e destacou os projetos prioritários ao Estado. “O que foi solicitado e o governador Riedel definiu conosco é quais projetos são prioritários para Mato Grosso do Sul: a Malha Oeste, lembrando que é essa ferrovia que liga Corumbá até Mairinque-SP, então esse foi um dos projetos prioritários que será apresentado; a outra a BR-262, que é o grande gargalo hoje, com a perspectiva de aumento de volume de carga tanto de minério como de celulose e de eucalipto, esse realmente é um grande entrave, estamos em uma situação crítica hoje; e a terceira prioridade que apresentamos é a Rota Bioceânica”, explicou Jaime Verruck.

Ele destacou que os três projetos são igualmente importantes e dependem de alocação de recursos e decisões do Governo Federal. O secretário explicou ainda que os sete estados integrantes do Consórcio – Distrito Federal, Goiás, Maranhão, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Roraima e Tocantins – vão definir em conjunto um projeto para ser apresentado como prioridade do Brasil Central. Mato Grosso do Sul defende que esse projeto seja a Rota Bioceânica. “Entendemos que a Rota Bioceânica atende toda a região”, disse.

O secretário de Estado de Governo e Gestão Estratégica, Pedro Caravina, também participou da reunião, defendendo os interesses de Mato Grosso do Sul

