Governo de MS vai antecipar primeira parcela do 13º salário para servidores em setembro

Os servidores estaduais de Mato Grosso do Sul vão receber em 26 de setembro a primeira parcela do 13º salário, com disponibilidade de saque no dia seguinte, 27 de setembro. A medida, anunciada nesta quinta-feira (11) pelo Governo do Estado, beneficiará quase 82 mil trabalhadores, entre ativos, inativos e pensionistas.

A confirmação oficial será feita nesta sexta-feira (12) pelo governador Eduardo Riedel, após reunião com a equipe técnica. Trata-se do maior adiantamento dos últimos anos, já que, por lei, o Estado tem até 20 de dezembro para quitar o benefício.

Nos últimos dois anos, o repasse foi feito em parcela única, sempre em dezembro. Em 2024, o depósito ocorreu em 9 de dezembro, mesma data em que foi pago o adicional de 2023.

Segundo dados da Secretaria Estadual de Administração (SAD), Mato Grosso do Sul tinha, até a última folha, 81.997 servidores – sendo 52.499 ativos e 29.478 inativos. Esse número chega a 88.500 vínculos quando considerados trabalhadores com mais de um cargo.

A Prefeitura de Campo Grande ainda não definiu se fará o pagamento em parcela única ou dividida, nem quando será feito o depósito. Tradicionalmente, o 13º salário funciona como um dos principais motores financeiros para o varejo, sobretudo diante da alta demanda que se intensifica com as compras de fim de ano.

