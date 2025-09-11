Governo de MS vai antecipar primeira parcela do 13º salário para servidores em setembro

Foto: Marcello Casal Jr/Agência Brasil
Foto: Marcello Casal Jr/Agência Brasil

Os servidores estaduais de Mato Grosso do Sul vão receber em 26 de setembro a primeira parcela do 13º salário, com disponibilidade de saque no dia seguinte, 27 de setembro. A medida, anunciada nesta quinta-feira (11) pelo Governo do Estado, beneficiará quase 82 mil trabalhadores, entre ativos, inativos e pensionistas.

A confirmação oficial será feita nesta sexta-feira (12) pelo governador Eduardo Riedel, após reunião com a equipe técnica. Trata-se do maior adiantamento dos últimos anos, já que, por lei, o Estado tem até 20 de dezembro para quitar o benefício.

Nos últimos dois anos, o repasse foi feito em parcela única, sempre em dezembro. Em 2024, o depósito ocorreu em 9 de dezembro, mesma data em que foi pago o adicional de 2023.

Segundo dados da Secretaria Estadual de Administração (SAD), Mato Grosso do Sul tinha, até a última folha, 81.997 servidores – sendo 52.499 ativos e 29.478 inativos. Esse número chega a 88.500 vínculos quando considerados trabalhadores com mais de um cargo.

A Prefeitura de Campo Grande ainda não definiu se fará o pagamento em parcela única ou dividida, nem quando será feito o depósito. Tradicionalmente, o 13º salário funciona como um dos principais motores financeiros para o varejo, sobretudo diante da alta demanda que se intensifica com as compras de fim de ano.

 

Confira as redes sociais do Estado Online no Facebook Instagram

 

Leia mais

Com boa oferta, preço da quiabo cai 10%, mas maracujá sobe na Ceasa em Campo Grande

Deixe um comentário

O seu endereço de e-mail não será publicado. Campos obrigatórios são marcados com *