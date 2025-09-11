Assomasul Gov MS 4.0: Ratinho se reúne com Riedel e prefeitos de MS na Capital

O Governador de Mato Grosso do Sul, Eduardo Riedel (PSDB), e a prefeita de Campo Grande, Adriane Lopes (PP), se reuniram com os prefeitos de outas cidades de MS, para receberem o apresentador Carlos Roberto Massa, o Ratinho. O encontro faz parte do ‘Assomasul Gov MS 4.0’, que foi lançado no auditório da Associação, em Campo Grande.

O novo programa vai oferecer pós-graduação gratuita para servidores nas áreas de autismo, alfabetização e letramento, gestão do esporte e lazer e licitações e contratos (Lei nº 14.133/2021), completando o atendimento aos 79 municípios de MS.

À imprensa, Ratinho destacou a importância da formação na área de autismo, um dos eixos do programa. “O autismo é para mim uma necessidade primordial no momento. A gente começou a descobrir o autismo há poucos anos. E que existe muita gente, pequenos graus de autismo, mas que são gênios. Essa gente tem que ser trazida para perto da gente”, disse ele.

Em seu discurso, o governador do Estado agradeceu a visita do apresentador. “É uma honra ter o Ratinho aqui, é uma pessoa super popular, mas acima de tudo muito sensível. Veio aqui por uma causa, uma parceria do Estado com a Assomasul, com as prefeituras municipais, capacitação dos servidores e algumas áreas, dentre as quais, sobre o autismo. E é por isso que ele veio aqui, com a sensibilidade que tem, com a responsabilidade social que tem”, destacou.

“Quando a gente viu a programação, eles conseguiram captar um recurso para 35 municípios, e achamos que seria extremamente relevante ampliar para os 79. E aí o governo do estado, sensibilizado, apoiou a Assomasul para poder levar adiante o projeto para os 79 municípios de MS”, detalhou Riedel.

Com isso, o presidente da Assomasul, Thalles Tomazelli afirmou que agora será a vez de trabalhar no segundo eixo. “Inicialmente nós trabalhamos com 35 municípios, igual foi anunciado, e agora nós vamos trabalhar com outros 44, contemplando os 79. São quatro eixos de trabalho, dentro dos quatro eixos, autismo vem como um foco principal, mais de 2.600 inscrições, subdivididas nos 44 municípios, proporcionalmente para cada um. A Assomasul ela é um mecanismo que é para colaborar com os municípios, e os servidores estão diretamente ligados”, pontuou.

Com o apoio do Governo de MS, por meio da SED (Secretaria de Estado de Educação), R$ 6,5 milhões serão usados para atender mais 44 municípios, completando o atendimento aos 79 municípios de Mato Grosso do Sul.

Campanha do filho

Questionado sobre fazer campanha política para o filho Ratinho Júnior, atual Governador do Paraná, o apresentador prontamente respondeu: “Não, não, não me envolvo. Até porque meu filho não é candidato. Tem campanha para ser, né? Eu acho que não é. Eu acho que tem que esperar um pouco mais”

Já sobre o cenário político nacional, Ratinho acrescentou. “Eu acho que o Brasil continua dividido entre direita e esquerda. Eu acho que não tem ainda, não cabe ainda um candidato do meio ainda. Acredito que vamos ter na próxima eleição, a mesma ‘guerra’ da eleição passada”, analisou ele.

Com Suelen Morales