Pneu estoura e carreta carregada de milho pega fogo na BR-163, em Pedro Gomes

Uma carreta carregada de milho pegou fogo na manhã dessa quarta-feira (10), na BR-163, próximo a Pedro Gomes. Segundo informações repassadas pelo Corpo de Bombeiros, o motorista não ficou ferido.

O condutor seguia pela rodovia, no km 777, sentido Campo Grande, quando um dos pneus estourou, e o incêndio começou na parte traseira da carreta.

Fazendeiros que vivem próximos ao local, se mobilizaram e ajudaram a controlar as chamas, por meio de um caminhão-pipa. Felizmente, o fogo não atingiu a carga de milho, evitando um prejuízo maior. Parte da carga se perdeu na pista.

Conforme ainda os bombeiros, a equipe foi acionada para realizar o rescaldo e garantir a segurança do local, além de prestar apoio à população que auxiliou no primeiro combate ao incêndio.