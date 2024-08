45 anos de UFMS: maturidade que prepara para novos voos

É impactante como a UFMS está presente na vida de tantas pessoas e vem, em todos esses anos, transformando pessoas, famílias, comunidades, municípios e nosso estado por meio da educação, da ciência, da tecnologia e da inovação. Em 2024 comemoramos 45 anos de federalização, mas a nossa história começa lá atrás, em 1962, muito antes do nascimento do estado de Mato Grosso do Sul. Nascemos como uma instituição multicampi, com os primordiais centros pedagógicos em Aquidauana, Três Lagoas, Corumbá e Campo Grande, transformados em Universidade Estadual de Mato Grosso em 1969, embrião da nossa UFMS de hoje, que nasceu em 1979.

O tempo passou, mais de 70 mil egressos se formaram pela UFMS e hoje somos uma comunidade com 40 mil pessoas, maior que muitos municípios de MS. É preciso relembrar coletivamente histórias e memórias da nossa UFMS e pessoas que contribuíram para que chegássemos até aqui. A nossa idade e a chegada da maturidade nos permitem olhar para o passado com orgulho e gratidão e sonhar com o futuro, com esperança e vontade de contribuir ainda mais.

Com esperança no olhar e nos corações, nosso Programa de Trabalho para a UFMS de 2024 a 2028 foi aprovado em consulta pública pelos estudantes, técnicos e professores. Nosso plano de voo está fundamentado em princípios como o amor à instituição, refletido em união em prol de uma UFMS sempre melhor; a escuta qualificada e o diálogo marcado pelo respeito e pela valorização do outro e de todos; e a inclusão e a equidade, reforçando a transformação de vidas de todas as pessoas por meio da educação, em um ambiente plural e inclusivo, reconhecendo, entendendo e respeitando as diferenças, bem como a atenção e cuidado com as pessoas, com atitudes inclusivas para a formação integral e cidadã.

Um ambiente acolhedor onde cada um possa ser e expressar suas ideias, com liberdade e segurança, iluminando e compartilhando o conhecimento, imbuídos de uma missão social de uma universidade pública, gratuita, de excelência e inclusiva, que será cada vez mais referência para milhares de pessoas ao longo dos séculos.

Desde a fundação da Universidade e para sempre assim será em nossa história, as humanidades têm exercido papel fundamental e influência transversal em todas as áreas do conhecimento, contribuindo para a formação integral e para o conhecimento que transforma e que dá resposta concreta à sociedade.

É necessário gerar e difundir novas ideias, advindas do convívio, confrontos e interações entre as diversas áreas do conhecimento, e nos apropriarmos, por meio das humanidades, enquanto pessoas, comunidades e governos, do uso social do conhecimento, gerado para o bem de todos.

Nesse sentido, muitas vidas serão impactadas positivamente pelas entregas do Fórum Estadual de Filosofia e Ciências Humanas de Mato Grosso do Sul, que nasce pela nossa UFMS, em parceria com demais instituições do estado, e contribui para a manutenção da vida, justiça social e resgate de valores e princípios que norteiam toda a sociedade, como a convivência harmônica com as tecnologias de ponta e com a sustentabilidade, sempre a serviço da humanidade, da democracia, do livre pensamento e da existência plena e equânime de todas as pessoas, para que todos caminhem em prol do desenvolvimento pessoal e coletivo do nosso país. Essa é a universidade que sonhamos, uma UFMS madura e à altura e à frente dos desafios e novos voos que nos revigora a cada dia e fazem da UFMS uma universidade cada vez maior e melhor. Vida longa ao Fórum, às humanidades e à UFMS!

