CAPES lança edital em parceria com universidade dos EUA

Serão financiados até cinco projetos de pesquisa conjuntos com a Universidade de Purdue; inscrições devem ser feitas até 10 de junho

A CAPES/MEC divulgou na segunda-feira, 9 de março, a primeira seleção do Programa CAPES/Purdue para Projetos Conjuntos de Pesquisa . Pela iniciativa, serão investidos até R$ 8,8 milhões para apoiar cinco projetos. As candidaturas devem ser apresentadas pelo Sistema de Inscrições da CAPES ( Sicapes ) até 10 de junho. Todas as informações constam no Edital nº 5/2026 .

O programa tem como objetivo apoiar projetos desenvolvidos conjuntamente por grupos de pesquisa de instituições brasileiras e da Universidade de Purdue, dos Estados Unidos. A iniciativa prevê o financiamento de missões de trabalho, bolsas e recursos de custeio, para que equipes brasileiras e norte-americanas atuem de forma integrada ao longo de até quatro anos.

Os projetos a serem apresentados devem seguir uma ou mais áreas temáticas estabelecidas no acordo assinado entre a CAPES/MEC e a Universidade de Purdue em 2025 . São elas: energia e ciências vegetais; fenotipagem e genética; ciências do solo; agricultura de precisão; genômica, proteômica e metabolômica; ciências da colheita e pós-colheita; restauração e conservação florestal; todos os campos da engenharia; ciência da computação e inteligência artificial.

As missões de trabalho incluem benefícios como auxílio deslocamento, seguro-saúde e diárias para estadias de sete a 10 dias. Em relação às bolsas, serão duas modalidades: doutorado-sanduíche, com valor mensal de US$ 1,3 mil, e pós-doutorado, com mensalidade de US$ 2,1 mil. Também haverá auxílios para instalação, deslocamento, seguro-saúde e adicional de localidade, quando aplicável. Além disso, os projetos selecionados poderão receber custeio anual, destinado à aquisição de materiais de consumo necessários à execução das atividades.

O coordenador brasileiro do projeto é responsável por cadastrar a proposta e indicar os candidatos às bolsas. Toda a documentação obrigatória deve ser enviada dentro do prazo estabelecido no edital. Além do prazo para inscrições das propostas, o cronograma prevê que as instituições não cadastradas solicitem registro até 3 de junho. O prazo para envio de dúvidas, via e-mail inscricao.purdue@capes.gov.br , se encerra em 8 de junho.

A publicação das inscrições recebidas ocorrerá até 15 dias úteis após o encerramento do prazo, e a análise das propostas seguirá até 30 de novembro. O resultado final será divulgado até 31 de dezembro, com início das atividades previsto para janeiro de 2027. As indicações de bolsas ocorrerão anualmente, a partir de abril.

Sobre a Universidade de Purdue

Fundada em 1869, a Universidade de Purdue tem 13 faculdades e 70 programas de pós-graduação. A área de Agricultura está entre as líderes mundiais em Ciências Agrárias, Recursos Naturais, Alimentos e Biologia. A instituição é a 37ª mais procurada pelos bolsistas da CAPES/MEC fora do País e já recebeu mais de 200 pesquisadores brasileiros por meio da agência federal.

Com informações da Agência Gov.

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