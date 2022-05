Gabriel Sater lança nova versão do tema romântico de Juma e Joventino da novela Pantanal

Após o sucesso nacional da novela pantanal, que explodiu por todo o Brasil, o tema musical “Amor de Índio” do casal mais “queridinho do momento”, Juma e Joventino, está disponíveis em uma nova versão nas plataformas digitais desde o último sábado (21), com voz de Gabriel Sater acompanhado pelo piano do maestro João Carlos Martins.

A música é um clássico de Beto Guedes e Ronaldo Bastos. A nova versão vai ter até clipe musical que será lançado no Youtube no dia 25 de junho.

Tendo como uma de suas maiores influências o Clube da Esquina, desde o início de sua carreira, Gabriel Sater começou a arranjar “Amor de Índio” para um projeto em seu estúdio Indomável, junto com o produtor João Gaspar.

“Gravei um vídeo de um minuto tocando e cantando essa canção, como um teste para ter um termômetro da interação com meu público. O resultado foi maravilhoso, muito além do que eu imaginei. Naquele momento, percebi que essa música seria muito especial no meu repertório”, afirma o artista.

O jovem também interpreta Trindade, personagem vivido por seu pai, Almir Sater, na versão passada de 1990. “Essa gravação tomou voos próprios, desde a inserção na trilha da novela. Foi um sonho realizado, que superou todos os meus desejos e perspectivas. Nunca imaginei que essa gravação chegaria para tantas pessoas, como está chegando”, declara o artista.

A parceria com o maestro João Carlos Martins, começou quando Gabriel foi convidado para se apresentar em uma liveshow. O maestro não pode executar a canção “Amor de Índio” junto com Gabriel, mas aprovou o arranjo e o resultado do projeto.

Neste momento foi que surgiu a possibilidade da gravação entre os dois artistas, que estava partindo para o inicio das gravações da novela Pantanal. “O maestro João Carlos Martins trouxe muita beleza e encanto para essa canção. Quando fomos gravar, pedi para que ele fizesse uma introdução, o que elevou ainda mais o arranjo com esse piano inconfundível e maravilhoso. Durante todo o processo, mantivemos em mente o Pantanal e sua energia luminosa. Esse é um lugar divino e especial”, finaliza o artista.

A versão oficial de “Amor de Índio” por Gabriel Sater e o maestro João Carlos Martins já está disponível em todas as plataformas musicais. O clipe vai ao ar dia 25 de junho, às 12h (horário de Brasília), no canal oficial do artista no YouTube, disponível em: www.youtube.com/gabrielsateroficial

