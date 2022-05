Preço do dólar recua pelo terceiro pregão seguido e é negociado abaixo de R$ 4,80

O preço do dólar recua pela terceira sessão seguida frente ao real nesta segunda-feira (23), marcada pelo bom humor dos investidores, com altas generalizadas nas Bolsas globais. Em um dia de redução da aversão ao risco, o dólar comercial marcava desvalorização de 1,53% nesta segunda, por volta das 12h30, cotado a R$ 4,7960 para venda.

O sentimento de maior apetite por risco dos agentes de mercado vem após comentários do presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, de que o governo americano estaria avaliando derrubar tarifas impostas pelo antecessor Donald Trump contra produtos chineses.

A persistente pressão inflacionária no país, e o risco de um aumento dos juros mais agressivo pelo Federal Reserve (Fed, banco central dos Estados Unidos), foram os maiores responsáveis para as quedas das Bolsas americanas na semana passada.

Nesta sessão, o Banco Central fará leilão de até 15 mil contratos de swap cambial tradicional para fins de rolagem do vencimento de 1° de julho de 2022. ​ A sessão é de enfraquecimento da divisa americana em escala global -o índice DXY, que mede a força do dólar contra uma cesta de moedas, recuava 1,04%.

Na Bolsa de Valores, o índice amplo Ibovespa operava em alta de 1,59%, aos 110.209 pontos, impulsionado por ganhos expressivos de papéis de commodities e bancos.

Entre as ações de maior peso para o mercado local, as ações ordinárias da Petrobras avançavam 2,50%, e as preferenciais subiam 2,58%, enquanto os papéis da Vale tinham apreciação de 2,39%. No setor financeiro, destaque para os papéis do BB (Banco do Brasil), que valorizavam 3,43%, e para os do Itaú, com alta de 2,39%. Já os do Bradesco avançavam 1,37%, e os do Santander, 2,7%.

No mercado global, as Bolsas nos Estados Unidos também oscilavam no campo positivo, em uma sessão de ajustes, após terem reportado na sexta-feira (20) a sétima queda semanal em sequência, a pior desde 2001. O S&P 500 operava com ganhos de 1,56%, o Dow Jones subia 2,08%, e o Nasdaq, com maior concentração de ações de tecnologia, avançava 0,97%.

Com informações da Folhapress