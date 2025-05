Funtrab promove vacinação contra gripe aberta ao público nesta quarta-feira (7) em Campo Grande

A Funtrab (Fundação do Trabalho de Mato Grosso do Sul) será ponto de vacinação contra a gripe nesta quarta-feira (7), em Campo Grande. A ação, organizada em parceria com a Secretaria Municipal de Saúde (Sesau), visa imunizar tanto servidores quanto o público em geral, com atendimento das 8h às 11h, na sede da Funtrab, localizada na Rua 13 de Maio, nº 2.773.

Serão disponibilizadas 200 senhas, distribuídas por ordem de chegada. O objetivo é ampliar o acesso à vacina, especialmente para quem encontra dificuldades de se deslocar até as unidades de saúde durante a semana.

Para se vacinar, é necessário apresentar um documento com foto — de preferência o CPF. O cartão do SUS não é obrigatório, mas pode ser apresentado por quem o possuir.

A vacinação faz parte da campanha nacional de imunização contra a gripe, que segue em andamento em todo o país. Uma nova etapa da campanha já está prevista ainda para este mês, com data a ser divulgada em breve.

A orientação das autoridades de saúde é que todas as pessoas incluídas nos grupos prioritários aproveitem a oportunidade para se proteger contra a gripe.