Jovem é presa com 100g de crack escondidos no corpo em Dourados

Uma jovem de 27 anos, identificada como Bianca, foi presa em flagrante por tráfico de drogas no fim da tarde desta terça-feira (6), em Dourados. A prisão foi realizada por volta das 17h50, na Rua Coronel Ponciano, próximo ao cruzamento com a Rua Pedro Leite Farias, após uma abordagem do grupo Getam da Polícia Militar.

Segundo informações do site local, Dourados News, Bianca estava como passageira em um carro de transporte por aplicativo. Segundo os policiais, ela demonstrou nervosismo ao avistar a viatura e tentou se abaixar, o que chamou a atenção da equipe. Durante a abordagem, alegou que estava na cidade para visitar o irmão e retornaria para Glória de Dourados, mas entrou em contradição diversas vezes.

Os policiais encontraram com a suspeota, um cartão de crédito em nome de um homem já conhecido no meio policial por envolvimento com o tráfico de drogas. Diante das suspeitas, ela foi levada ao Batalhão da Polícia Militar, onde passou por revista íntima realizada por policiais femininas.

Durante o procedimento, foram localizados 100 gramas de crack escondidos na parte íntima da suspeita, acondicionados em um preservativo. Após ser confrontada, Bianca confessou ter comprado a droga por R$ 2 mil com a intenção de revendê-la em Glória de Dourados.

Ela foi encaminhada à Depac (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário), onde foi autuada em flagrante por tráfico de drogas.

