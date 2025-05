Câmara recebe abertura do Maio Amarelo “Educação no Trânsito Começa nas Escolas”

A Câmara Municipal através da Comissão de Saúde da Casa de Leis de Jardim preparou uma série de palestras envolvendo a comunidade para discutir a importância do uso de bicicletas elétricas, patinetes e ciclomotores com objetivo de educar e conscientizar os condutores do que está previsto em lei.

A abertura oficial será na próxima quinta-feira (8), às 8h no plenário da Câmara Municipal e contará com apoiadores de membros do executivo do legislativo.

As ações do Maio Amarelo são conhecidas em todo o país por abordar as principais questões do trânsito em cada localidade e nesta edição inédita.

Com o objetivo de reduzir os alarmantes índices de acidentes de trânsito no Brasil, o movimento Maio Amarelo ganha destaque mais uma vez em 2025, chamando a atenção da sociedade para a importância da segurança viária. Neste ano, o foco está na conscientização desde cedo: levar o tema para dentro das escolas.

A abordagem educativa nas instituições de ensino tem se mostrado essencial para formar cidadãos mais conscientes e responsáveis no trânsito. Ao incluir o tema nas salas de aula, crianças e adolescentes aprendem sobre respeito às leis, empatia e o valor da vida, tornando-se multiplicadores de boas práticas junto às famílias e comunidades.

“O conhecimento adquirido na infância pode transformar comportamentos e salvar vidas. Pela primeira vez o legislativo levará este importante evento que entrou no calendário municipal juntamente com as ações do executivo previstos para o mês de Maio “, detalhou o presidente da Comissão de Saúde que prevê segurança no trânsito, Jaime Echeverria ( PL).

Com atividades lúdicas, palestras e parcerias com órgãos de trânsito, o Maio Amarelo dentro das escolas não só informa, como também inspira uma nova geração mais atenta e cuidadosa nas ruas e estradas.

Envolvidos no evento: Câmara Municipal e Comissão de Saúde (Presidente: Jaime Echeverria, Marilsa Bambil e Rosi Maciel).

APOIADORES: VEREADOR JOTA PEREIRA – VEREADORA MARILZA BAMBIL – VEREADORA TEREZA MOREIRA – VEREADORA ROSI MACIEL – VEREADORA ANDRÉIA INSFRAN – VEREADOR GLAUCIO CABREIRA – VEREADOR DIEGO OLIDIO – VEREADOR JAIME ECHEVERRIA

PALESTRANTES : CETRAN-MS (CONSELHEIROS ALANDINIR E RENAN)

PARCERIAS: SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE (SECRETÁRIO E VICE PREFEITO TIAGO MONTEIRO)

DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO: RENATO FERRAZ

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO: (SECRETÁRIA LILIAN CAVALHEIRO)

COORDENADORA PEDAGÓGICA DO TRÂNSITO: Prof.ª ANGELUCE

SECRETARIA DE SAÚDE (SECRETÁRIO JORGE CAFURE JÚNIOR)

FEDERAÇÃO DAS MULHERES PARA A PAZ MUNDIAL: PRESIDENTE ELAINE DE LIMA

CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES: PRESIDENTE VEREADORA TEREZA MOREIRA

PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM: PREFEITO JULIANO MIRANDA (GUGA)