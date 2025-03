Sábado será com altas temperaturas chuvas intensas em Mato Grosso do Sul

O calor deve marcar presença neste sábado (22) em Mato Grosso do Sul, mas o tempo instável e a possibilidade de chuvas intensas preocupam os moradores. De acordo com o Cemtec (Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima), há previsão de tempestades acompanhadas de raios, rajadas de vento e possível queda de granizo em diversas regiões do estado.

A meteorologia alerta para acumulados de chuva superiores a 40 mm em 24 horas, especialmente nas regiões central, sul, sudoeste, sudeste e pantaneira. Os maiores volumes de chuva são esperados entre domingo (23) e segunda-feira (24), aumentando o risco de alagamentos e transtornos.

Apesar da previsão de chuvas, o calor deve predominar em Mato Grosso do Sul. Em Campo Grande, os termômetros devem variar entre 22°C e 24°C nas mínimas e 29°C a 33°C nas máximas.

Nas regiões sul e sudeste, as mínimas devem oscilar entre 20°C e 23°C, enquanto as máximas podem atingir 25°C a 34°C. Já nas regiões sudoeste e pantaneira, são previstas mínimas entre 23°C e 26°C e máximas de até 34°C.

Nas regiões do bolsão, leste e norte, o calor será ainda mais intenso, com mínimas entre 21°C e 24°C e máximas que podem chegar a 36°C. Os ventos devem variar entre 40 km/h e 60 km/h, com possibilidade de rajadas acima de 60 km/h durante as tempestades. A orientação dos meteorologistas é para que a população fique atenta a possíveis quedas de árvores, destelhamentos e interrupções no fornecimento de energia.

Com informações do Cemtec

