Tempo com Sol e poucas nuvens nesta quinta-feira em MS

Nesta quinta-feira(27), a previsão do tempo indica sol, estabilidade e poucas nuvens. Nas regiões sul e leste as temperaturas mínimas seguem amenas ao amanhecer, com valores próximos aos 13-15°C. Já as temperaturas máximas poderão atingir valores próximos aos 37°C, principalmente nas regiões sudoeste e pantaneira.

Para as outras regiões do estado, são previstas mínimas entre 14 17°C e máximas entre 29-32°C para as regiões sul, sudeste e leste. Nas regiões pantaneira, norte e bolsão esperam-se mínimas entre 16-22°C e máximas entre 32-38°C.

Em Campo Grande, mínimas entre 18-20°C e máximas entre 32-34°C. Além disso, esperam-se baixos valores de umidade relativa do ar, entre 10-20%. Por isso recomenda-se beber bastante líquido e umidificar os ambientes.

Neste dia, as condições meteorológicas previstas voltam a tornar o ambiente atmosférico propício para ocorrência de incêndios florestais. Por isso, recomenda-se que a população não ateie fogo em nenhuma situação.

