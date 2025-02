Procura por cursos de inglês cresce em 2025 com foco no desenvolvimento profissional e pessoal

O início de 2025 tem sido marcado por um aumento significativo na busca por cursos de inglês em Campo Grande. O novo ano trouxe consigo o desejo de novos aprendizados e a busca por crescimento pessoal e profissional. Para muitos brasileiros, aprender inglês se tornou uma prioridade, e isso se reflete no aumento da procura por escolas de idiomas.

De acordo com um levantamento da plataforma Preply, 71% dos brasileiros afirmaram que têm o objetivo de aprender inglês neste ano. O idioma, considerado essencial no mundo globalizado, continua a ser uma das maiores demandas no Brasil. Além de ser uma habilidade cada vez mais exigida no mercado de trabalho, o domínio do inglês também facilita o acesso a oportunidades acadêmicas, viagens internacionais e consumo de conteúdo digital.

O jornal O Estado conversou com algumas das principais escolas de idiomas em Campo Grande, que confirmaram a tendência de aumento na procura por cursos de inglês no começo deste ano.

Leila Eto, CEO da CNA São Francisco, compartilhou sua visão sobre o aumento da demanda por cursos de inglês no início de 2025. “Para muitos, é o momento de realizar um sonho, como se tornar bilíngue ou se preparar para exames internacionais. Além disso, a necessidade profissional também tem sido um fator determinante”, explicou.

Sobre o formato de ensino, Leila destacou que a preferência dos alunos tem sido pelo curso presencial. “O ser humano é social e, por mais que as aulas online sejam uma alternativa, o ensino presencial é o que mais enriquece a experiência de aprendizado, principalmente para as crianças. Elas se beneficiam muito da interação e do aprendizado por meio de situações do dia a dia, como o brincar”, completou Leila.

Marina Barros, diretora da Cultura Inglesa, também observou uma alta procura no início do ano, especialmente entre os pais que desejam proporcionar um futuro mais promissor para seus filhos. “Hoje, não basta apenas ter inglês básico; é preciso comprovar fluência. Muitos adultos também buscam o idioma para ascender profissionalmente ou realizar cursos de especialização em outros países”, afirmou Marina.

Ela também notou que a instabilidade política no Brasil tem incentivado muitas pessoas a buscarem fluência no inglês, para facilitar a migração e melhorar as perspectivas de emprego em outros países. “Temos alunos que reconhecem a importância da certificação internacional, que é um diferencial no currículo. Recentemente, uma mãe me contou que sua certificação internacional ajudou ela a conquistar um cargo, eliminando a concorrência”, contou.

Por fim, Maria Fernanda, coordenadora da unidade Fisk localizada na Vila Alba, também compartilhou sua experiência sobre o crescente interesse pelo inglês no início de 2025. “Observamos que a demanda tem aumentado, principalmente entre os pais que buscam garantir que seus filhos tenham acesso a uma educação de qualidade desde cedo. A fluência no inglês se tornou uma exigência no mercado de trabalho e muitos alunos estão buscando não apenas o aprendizado, mas também a certificação de seus conhecimentos.”

Em resumo, a busca por cursos de inglês no início de 2025 é impulsionada por diversos fatores, como a necessidade profissional, a preparação para viagens e intercâmbios, e a intenção de garantir um futuro mais promissor para os filhos. A modalidade presencial ainda é a mais procurada, já que proporciona uma experiência mais rica e interativa. As escolas de idiomas de Campo Grande têm se adaptado para oferecer aulas presenciais e online, atendendo às diversas necessidades dos alunos e reafirmando a importância do inglês como ferramenta essencial na vida pessoal e profissional.

Por Suelen Morales

