Empresa troca presente de Dia das Mulheres por ação solidária

Digix fará doações em prol de mulheres vítimas de violência doméstica

Somente em 2025, Mato Grosso do Sul registrou cerca de 59 ocorrências de violência doméstica por dia. Ao todo, 5.037 mulheres foram vítimas, de acordo com o monitor da violência contra a mulher desenvolvido pela Secretaria de Justiça e Segurança Pública (Sejusp/MS) e Tribunal de Justiça (TJMS).

Diante do dado alarmante, a Digix, empresa sul-mato-grossense de tecnologia, decidiu substituir o presente tradicional de Dia das Mulheres entregues às colaboradoras por uma iniciativa social que impactasse diretamente a vida de outras mulheres.

Durante todo o mês de março, os colaboradores da empresa participaram de uma campanha de arrecadação em prol do Instituto de Apoio, Capacitação, Instrução e Economia Solidária do Povo (ACIESP), que atende mulheres em situação de vulnerabilidade.

“A essência da nossa empresa é construir melhorias reais para as pessoas e entendemos que isso acontece quando participamos das mudanças que queremos na sociedade, por isso, optamos por uma ação que vai além do nosso ambiente corporativo e que fizesse a diferença na vida de mulheres que precisam do nosso suporte e acolhimento”, afirma Suely Almoas, presidente da Digix.

O ACIESP é um instituto sem fins lucrativos criado em 2009 para oferecer acolhimento, suporte jurídico e capacitação profissional a mulheres vítimas de violência doméstica. A instituição desempenha um papel fundamental na reintegração social e econômica dessas mulheres, ajudando-as a reconstruírem suas vidas.

“O apoio da sociedade e de empresas como a Digix é muito significativo para o trabalho da instituição, pois ninguém faz nada sozinho. Com a união de todos, conseguimos oferecer mais dignidade a essas mulheres e ajudar muitas famílias a se reestruturarem”, destaca Ceureci Ramos, fundadora da instituição.

Ao todo, a campanha resultou na arrecadação de 662 itens, incluindo roupas, materiais para capacitação profissional, itens de higiene, roupa de cama e alimentos.

Além disso, foram arrecadados R$ 1.060 via pix. Para ampliar o impacto da ação, a Digix dobrou esse valor, totalizando R$ 2.120 em doações financeiras. A entrega dos itens acontecerá na próxima segunda-feira (31), às 15h, na sede do ACIESP, localizada na Rua Inocência Moreira dos Santos, 45, Aero Rancho.

Com essa iniciativa, a Digix deseja inspirar outras empresas a adotarem ações que gerem impacto positivo na sociedade e que construam um futuro com mais acolhimento e oportunidades para todas as mulheres.

Acesse as redes sociais do Estado Online no Facebook e Instagram