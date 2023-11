Funtrab leva oportunidades de emprego para a população do bairro Jardim Aeroporto neste domingo

Neste domingo, dia 6 de agosto, a equipe da Fundação do Trabalho de Mato Grosso do Sul (Funtrab) estará presente no Jardim Aeroporto e região, levando oportunidades de recolocação no mercado de trabalho para os moradores da área. O objetivo é facilitar o acesso aos serviços oferecidos pela Funtrab para aqueles que residem em regiões mais distantes do Centro da Capital, desburocratizando e evitando gastos com deslocamento.

O atendimento será gratuito e ocorrerá das 8h às 11h, no Centro Comunitário do Jardim Aeroporto, localizado na Rua Heitor Vieira de Almeida, esquina com a Rua Veranópolis, no Jardim Aeroporto. Para concorrer às vagas disponíveis, os interessados devem estar munidos de documentos básicos, como RG, CPF e Carteira de Trabalho.

A Funtrab, vinculada à Secretaria de Estado de Meio Ambiente, Desenvolvimento, Ciência, Tecnologia e Inovação (Semadesc), tem se destacado na política de desenvolvimento das atividades produtivas do Estado, que visa criar novos postos de trabalho e fomentar a geração de renda. Como mediadora das relações de intermediação entre o trabalhador e a vaga, a fundação desempenha um papel fundamental na promoção da inclusão social por meio do trabalho.

O diretor-presidente da Funtrab, Ademar Silva Júnior, enfatiza a importância dessa ação e reafirma o compromisso da instituição em facilitar a aproximação entre os trabalhadores e os empregadores. Ele destaca que a Funtrab está alinhada com a proposta da Semadesc, buscando estimular programas e projetos que impulsionem a empregabilidade, fortalecendo a economia local e proporcionando melhores condições de trabalho e vida para a população.

“Enquanto agentes públicos, a Funtrab reforça seu compromisso de atuar como um facilitador entre os trabalhadores e empregadores. Estamos alinhados com a proposta da Semadesc, no sentido de estimular os programas e projetos que fomentem a empregabilidade, pois com a união de esforços entre as instituições, espera-se impulsionar o setor produtivo, fortalecer a economia local e proporcionar melhores condições de trabalho e vida para a população”, explicou o dirigente.

Essa ação demonstra a preocupação do governo estadual em aproximar os serviços de emprego e capacitação das comunidades, garantindo que os moradores do Jardim Aeroporto e áreas adjacentes tenham acesso às oportunidades disponíveis, contribuindo para a diminuição do desemprego e promovendo uma inclusão social mais efetiva.

A Fundação do Trabalho de Mato Grosso do Sul (Funtrab) espera contar com a presença maciça dos interessados no atendimento deste domingo, e convida a todos a participarem desse momento importante para quem busca uma nova colocação no mercado de trabalho. Aproveite a oportunidade de estar mais próximo das vagas disponíveis e dar um passo adiante em sua carreira profissional.

Com Informações do Governo de MS