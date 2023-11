Horóscopo do dia: Previsão de hoje para o seu signo

Áries

21/03 a 20/04

Sextou, meu cristalzinho, e você começa o dia querendo sombra e água fresca. A Lua segue infernizando seu astral, sinal de que o desejo de ficar no seu canto tem tudo para falar mais alto. Mas você precisa encontrar forças para focar nas tarefas primeiro tudo o que puder fazer a sós deve se desenrolar com mais facilidade. As estrelas avisam que todo esse esforço pode ser recompensado.

Gêmeos

21/05 a 20/06

Hoje, seu lado ambicioso vai fazer hora extra e o serviço pode surpreender. Aproveite o astral para botar as mãos na massa e resolver tudo o que estava parado ou que ficou acumulado durante a semana. O céu está mais do que favorável para focar em seus objetivos e fazer grandes planos para a carreira. Mas mantenha alguns sonhos em segredo você vai chegar mais longe.

Touro

de 21/4 a 20/5

A semana está acabando e você começa esta sexta pronto para se divertir com os amigos, Touro! Primeiro, porém, é preciso se concentrar e dividir suas boas ideias com os colegas e pessoas próximas no trabalho. Tudo indica que o dia deve se desenrolar às mil maravilhas e o serviço tem tudo para fluir sem grandes sustos. Aproveite o astral pra lá de positivo para testar novas ideias.

Câncer

de 21/6 a 21/7

Sextou, Câncer, e você pode surpreender as pessoas próximas com seu jeito mais descolado e aventureiro. A curiosidade e o desejo de aprender também estão em alta e fazem toda a diferença para você conquistar o reconhecimento que merece na área profissional. Acredite no seu potencial e invista em um novo curso. Vai sobrar disposição para fazer grandes planos.

Leão

de 22/7 a 22/8

Você vai começar a sexta com disposição para fazer mudanças mais radicias, tanto na vida pessoal quanto na profissional. Vale a pena ouvir seu sexto sentido, mais afiado do que o normal, para fazer ajustes ou reorganizar planos, inclusive nas finanças. Se está repensando a carreira, ou se sente vontade de se arriscar em novas experiências profissionais.

Virgem

de 23/8 a 22/9

Nesta sexta, as estrelas avisam que os relacionamentos pessoais têm tudo para sair ganhando. É hora de botar o papo em dia com os amigos, fazer uma visita ou até viagem rápida pra matar a saudade. No trabalho, a convivência com os colegas também fica mais harmoniosa e tudo o que exige colaboração deve ser resolvido rapidinho.

Libra

de 23/9 a 22/10

Sextou, bebê, mas você começa o dia com seu foco voltado para o trabalho. A boa notícia é que tarefas e serviços devem correr melhor do que esperava e será possível concluir o que estava pendente. É uma boa hora para organizar direitinho o cronograma e programar os próximos passos, já que você estará mais pé no chão e realista.

Escorpião

de 23/10 a 21/11

A Lua segue firme em seu paraíso astral e tudo deve correr melhor do que você poderia sonhar hoje. Essas vibes maravilhosas destacam sua criatividade, melhorando até a comunicação com colegas ou pessoas que não compartilham muito das suas ideias no dia a dia. É hora de usar isso a seu favor e ampliar contatos, inclusive profissionais.

Sagitário

de 22/11 a 21/12

Começar o dia lidando de maneira mais prática com o serviço, sem ficar enrolando, será o segredo do sucesso nesta sexta, Sagita. A dica das estrelas é pegar firme para acabar tudo o mais rápido possível. Se tiver a opção de home office, sua produtividade pode até crescer. Mais tarde, a companhia da família será mais do que bemvinda e curtir o seu cantinho.

Capricórnio

de 22/12 a 20/1

Esta sexta promete ser pra lá de movimentada, meu bem. Aposte na comunicação para melhorar o convívio com colegas e clientes, por exemplo, e abrir novas portas na vida profissional. A sua habilidade para expressar ideias, ouvir o que os outros dizem e processar informações novas tem tudo para surpreender e pode ser um grande trunfo no serviço, Caprica.

Aquário

de 21/1 a 19/2

Os assuntos financeiros seguem em alta e você buscará qualquer oportunidade nova de encher o bolso, Aquário. Se depender das estrelas, podem surgir boas chances de fechar um negócio lucrativo que já estava rolando durante a semana. No trabalho, não adianta ficar só sonhando: seu esforço será o caminho mais seguro para conquistar uma grana extra.

Peixes

de 20/2 a 20/3

A Lua segue em seu signo e envia as melhores vibes para você fazer o que tiver vontade. No trabalho, as estrelas enviam pique extra para encarar qualquer desafio e ainda resolver tudo rapidinho. Seu raciocínio rápido também se destaca e ajuda a dar conta de qualquer desafio que aparecer pela frente. Mas separe um tempinho para focar nos seus interesses e fazer o que gosta.

