Ciclone perde força, mas Mato Grosso do Sul segue em alerta por ventos fortes e tempestades

O ciclone extratropical que se aproximava de Mato Grosso do Sul perdeu força na manhã deste sábado (8), mas a Defesa Civil de Campo Grande mantém o alerta, já que o Estado continua na rota do sistema. O fenômeno, originado no Paraguai, é formado por uma baixa pressão atmosférica que provoca a elevação do ar quente e úmido, resultando em chuvas e ventos intensos. De acordo com o coordenador da Defesa Civil, Enéas José Neto, “vários estados serão atingidos; Mato Grosso do Sul é um deles, e Campo Grande também está na rota”.

Segundo o Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia), a parte mais crítica do sistema passou pelo sul do Estado, com ventos de até 60 km/h. Na Capital, as rajadas chegaram a 48 km/h durante a madrugada. A passagem do ciclone também provocou queda de temperatura, com variação de até 10°C, Campo Grande passou de 27°C para 18°C entre a madrugada e o início da manhã. O alerta de tempestade segue vigente em todo o Estado, com risco de granizo, cortes de energia, queda de árvores, alagamentos e danos em plantações.

A Defesa Civil reforça que este pode ser o terceiro evento climático intenso do ano na Capital e orienta que, em casos de emergência, a população acione o número 199 ou o WhatsApp (67) 2020-1389.

Enquanto Mato Grosso do Sul se prepara para os efeitos do ciclone, o Paraná enfrenta um cenário de devastação após a passagem de um tornado de categoria 3, que atingiu o estado na noite de sexta-feira (7). O fenômeno causou destruição em Rio Bonito do Iguaçu, Guarapuava, Candói e Laranjeiras do Sul, deixando cinco mortos e mais de 400 feridos. Cerca de 80% da área urbana de Rio Bonito do Iguaçu foi afetada, com casas destruídas, veículos virados e postes derrubados. Mais de 4,5 mil imóveis permanecem sem energia elétrica, e mil pessoas estão desalojadas.

Outros municípios também registraram prejuízos, como Quedas do Iguaçu, com destelhamento de posto de saúde e alagamentos; Espigão Alto do Iguaçu, onde a prefeitura foi parcialmente destelhada; e Foz do Iguaçu, que teve duas casas gravemente danificadas e 15 árvores derrubadas. Equipes do Corpo de Bombeiros, Defesa Civil e Polícia Militar continuam mobilizadas na região, prestando apoio, resgate e assistência às famílias afetadas.

O governador do estado, Ratinho Junior (PSD) decretou estado de calamidade pública, na cidade de Rio Bonito d Iguaçu, após o tornado ter atingido 90% dos imóveis do município.

Confira as redes sociais do Estado Online no Facebook e Instagram

Leia mais