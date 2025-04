Instabilidade marca início da semana em Mato Grosso do Sul com previsão de chuvas e temperaturas amenas

A semana começa com tempo instável em Mato Grosso do Sul, especialmente em Campo Grande, onde pancadas de chuva e temperaturas amenas devem predominar entre esta segunda-feira (14) e a quarta-feira (16). O cenário climático é típico do outono, com variações térmicas suaves e alta umidade do ar.

Nesta segunda, a previsão aponta para sol entre nuvens, com possibilidade de chuva passageira ao longo do dia. À noite, o tempo tende a se firmar. As temperaturas na capital devem variar entre 20°C e 26°C, com umidade relativa do ar entre 74% e 99%.

A terça-feira (15) deve manter o padrão de instabilidade. O sol aparece entre nuvens, mas há previsão de pancadas de chuva durante a tarde e à noite. Os termômetros devem marcar mínima de 20°C e máxima de 28°C. A umidade relativa do ar fica entre 77% e 96%.

Na quarta-feira (16), o tempo segue instável, com sol entre nuvens e possibilidade de chuva passageira tanto durante o dia quanto à noite. As temperaturas ficam entre 21°C e 27°C. As chuvas previstas devem ocorrer de forma isolada.

Nas demais regiões do estado, a segunda-feira será de céu parcialmente nublado, com possibilidade de chuvas rápidas ao longo do dia. As temperaturas variam entre 23°C e 29°C.

Em Dourados, o dia começa com céu nublado e possibilidade de garoa pela manhã. À tarde, o sol pode aparecer entre nuvens, mas ainda há chances de pancadas de chuva. À noite, o tempo tende a ficar firme. A previsão é de mínima de 19°C e máxima de 27°C. Já em Três Lagoas, o céu ficará parcialmente nublado, com possibilidade de chuvas passageiras durante o dia. As temperaturas devem oscilar entre 22°C e 27°C.

A instabilidade prevista para os próximos dias reforça a importância de acompanhar os boletins meteorológicos e se preparar para as mudanças no tempo, especialmente em regiões com possibilidade de pancadas isoladas.

