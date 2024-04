UEMS abre inscrições para curso gratuito de “Noções Básicas de Libras”

A Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul (UEMS), localizada em Campo Grande, estará recebendo inscrições a partir de segunda-feira (29), para um novo curso gratuito intitulado “Noções Básicas de Libras”. Voltado especialmente para servidores técnicos, funcionários terceirizados e a comunidade externa, o curso tem como objetivo oferecer conhecimentos fundamentais em Língua Brasileira de Sinais (Libras). As vagas são limitadas e as inscrições estarão abertas até o dia 3 de maio.

Este curso será ministrado de forma híbrida, combinando aulas online e presenciais, e abordará conceitos básicos de Libras. A iniciativa tem como objetivo atender à crescente demanda da Unidade para que seus servidores técnicos e colaboradores possam se comunicar efetivamente em Libras, garantindo um melhor atendimento aos estudantes e à comunidade acadêmica como um todo.

Embora o curso tenha um foco inicial na melhoria do atendimento dentro da universidade, ele está aberto ao público em geral, com o intuito de promover a conscientização sobre a importância da inclusão e da acessibilidade. Os interessados podem se inscrever por meio desta link disponibilizado pela universidade.

