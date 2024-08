A UCDB, a filosofia e a cidadania no Centro-Oeste

O Brasil deste primeiro quarto do século XXI atravessa um momento em que os desafios são sistêmicos e de grande monta. A tal ponto, que demandam alianças entre as mais variadas escalas de agentes, com articulações estratégicas entre seus saberes e práticas, para serem enfrentados com o respeito e a competência que merecem. Nosso lugar de enunciação, o da filosofia, é um campo que possui experiência milenar dessa busca de harmonia ou, ao menos, de redução de tensões, entre as práticas e os saberes, oferecendo-se, mais uma vez, para o posto de protagonista na construção de espaços de diálogo e mesmo, de construção da possibilidade de diálogos, em tempos de confusão, descrédito e embaralhamento de critérios, fontes e perspectivas. Na prática filosófica, tentamos o tempo todo, e há muito tempo, construir e promover a grande interlocução entre essas diversas formas de pensar, de saber e de viver.

No Centro-Oeste, a UCDB traz para o diálogo a oferta de um curso de filosofia que está entre os mais antigos da região e que atende a uma demanda muito vasta. Desde a formação de pensadores estratégicos para o campo da política, do direito e da medicina, até profissionais da educação básica e cidadãs e cidadãos inseridos nos variados campos de cuidado, atenção e outras formas de construção do tecido social.

Neste instante estamos nos inserindo no grande movimento do Fórum Estadual de Filosofia e Ciências Humanas (FEFICH-MS). A UCDB traz para o fórum a venerabilidade da sua vocação como Universidade. Não que ela mesma seja venerável. Ser uma Universidade é um testemunho de busca da verdade, de pluralismo de acolhimento e de preservação de importantes núcleos de valores a serem ofertados, negociados e renovados, sempre no campo da ciência e no mercado do debate público. É uma vocação venerável, a do encontro intercultural e a da oferta e intercâmbio de sistemas de confiança. Não se trata de uma Instituição pública, como algumas de suas companheiras. Por outro lado, não é também uma instituição de interesse privado, como outras de suas parceiras locais. Representando interesses e perspectivas construídas a partir da Missão Salesiana, ela oferece o testemunho histórico de uma busca de encontros interculturais, com uma grande gama de erros e acertos, de construções e de tentativas de resolução de problemas.

Além disso, apresenta a busca constante de formação de um corpo de profissionais capaz de atender a muitos campos de ação estratégicos para a região, os biomas e culturas do Centro-Oeste. Isso é o que ela tem a oferecer e já tem, efetivamente, oferecido, à sociedade e aos seus pares institucionais. Diante de si, ela entrevê diversos desafios, tais como a proteção e valorização dos direitos e da cultura indígena; a discussão qualificada de toda a problemática ambiental, cultural e sanitária, inserida como está nos diversos âmbitos das ciências do cuidado, do ambiente e da sociedade; a inserção e participação cidadã no âmbito das trocas afetivas, financeiras e interculturais. Outrossim, como instituição ligada à Igreja Católica, ela tem experiência na mediação entre os interesses religiosos e o campo da política, com todas as suas demandas e provocações. Assim sendo, esperamos poder continuar contribuindo para a construção de um ambiente de debate público, comprometido com a justiça e a verdade, e promotor daquilo de melhor que a humanidade seja capaz de prover.

Josemar de Campos Maciel é Doutor em Psicologia (PUC-Campinas) e professor do Programa de Pós-Graduação em Desenvolvimento Local da UCDB. Email: [email protected]

Marcio Luis Costa é Doutor em Filosofia (UNAM-Mexico) e professor do Programa de Pós -Graduação em Psicologia da UCDB, do qual é também coordenador. Email : [email protected].

Este artigo é resultado da parceria entre o Jornal O Estado de Mato Grosso do Sul e o FEFICH – Fórum Estadual de Filosofia e Ciências Humanas de MS.

