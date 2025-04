Ex-vereador é preso após ameaçar mulheres e criança com arma de fogo em Pedro Gomes

Um ex-vereador em Pedro Gomes, a 296 km de Campo Grande, foi preso neste sábado (25) após ameaçar duas mulheres e uma criança de 6 anos com armas de fogo em um pesqueiro de sua propriedade. O caso aconteceu depois de uma discussão entre ele e as vítimas.

Segundo o relato de uma das mulheres à polícia, ela, uma amiga e o filho da amiga estavam no local a convite do ex-vereador. O combinado era que ele as levaria de volta à cidade, mas ao descumprir o acordo, uma discussão começou. Durante o desentendimento, o homem teria pegado uma espingarda e apontado em direção às duas mulheres.

Temendo por suas vidas, elas conseguiram esconder a arma em um momento de distração do autor. No entanto, ele pegou outra espingarda e continuou com as ameaças, desta vez incluindo a criança. Uma das mulheres tentou registrar as ameaças com o celular, mas o agressor danificou o aparelho para apagar qualquer registro.

Durante a gravação, ele ainda agrediu uma das mulheres com coronhadas na cabeça e ameaçou matar a outra. O ex-vereador chegou a pegar uma terceira arma, uma pistola, antes que as vítimas conseguissem fugir do local na caminhonete dele. Elas acionaram a Polícia Militar e foram levadas ao Hospital Municipal para atendimento.

Os policiais foram até o pesqueiro, onde encontraram o autor em um dos quartos da residência, aparentemente embriagado. No local, foram apreendidas três espingardas, duas delas sem registro, e diversas munições, além de itens como pólvora, espoletas e chumbinhos.

Ao ser abordado, o ex-vereador afirmou que o conflito teria sido causado por desacordo relacionado a um suposto programa sexual. Ele foi detido e levado, junto com as armas, à Delegacia de Polícia Civil, onde permanece à disposição da Justiça.